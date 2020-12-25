яиринавысоких: Якутские соцсети взорвались парадом декольте

#яиринавысоких – с таким хештегом в якутских соцсетях развернулся динамичный флеш-моб. Якутянки активно постят свои фото в топах-жакетах или декольте, гораздо более откровенных, чем у министра Ирины ВЫСОКИХ. Впрочем, большинство из них не ограничены этикетом госслужащего, к которым относятся министры.

Якутянки тем самым выражают свою гражданскую позицию, выражая поддержку министру и возмущение поведением депутата.

Еленушка Елена

Светлана ТАЙКО.

Василианна ГЕРАСИМОВА

Надежда АСЛАМОВА

Зулияна ПАВЛОВА

Светлана БРЕГА

Марианна АНДРЕЕВА

Майя ИВАНОВА

Рита ЯКУШЕВА

Напомним, что вчера, 24 декабря в ходе ХХIII сессии Ил Тумэна после выступления министра предпринимательства, торговли и туризма Ирины ВЫСОКИХ, депутат-коммунист Петр АММОСОВ сделал замечание по внешнему виду министра. На что Ирина Сергеевна парировала, что обсуждать своей внешний вид с ним она не будет. Спикер Петр Гоголев в ходе заседания отметил, что у министра нет права комментировать народных депутатов, и об этом будет доложено ее руководству. Ирина Высоких что-то ответила, но ее микрофон был уже выключен.

В ходе заседания парламента депутат Виктор ФЕДОРОВ принес извинения министру Высоких от имени своих коллег.

В тот же день пресс-секретарь Ил Тумэна Чокуур ГАВРИЛЬЕВ сообщил в соцсети, что поручению спикера инцидент будет рассмотрен на комиссии по депутатской этике.

Эхо события дошло до центральных СМИ. Выступление депутата Аммосова и ответ министра Высоких показал даже Иван УРГАНТ на Первом канале.

В последний раз зона декольте так политизировалась в Якутии на выборах президента России в 2018 году, когда в соцсетях была своеобразно обыграна фамилия Павла ГРУДИНИНА, показавшего в Якутии сенсационный результат. И тогда соцсети наполнили фотографии якутянок с красивыми формами.