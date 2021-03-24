24.03.2021
00:32
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Официально

ЯГТИК предупредила Виталия Обедина

Решение №14/1-2 от 20.03.2021г. по факту неправомерного размещения зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах главы городского округа «город якутск» Обединым Виталием Валерьевичем агитационного материала:

Источник: http://yagtik.ru/2021/03/20/reshenie-14-1-2-ot-20-03-2021g-po-faktu-nepravomernogo-razmeshhenija-zaregistrirovannym-kandidatom-na-dosrochnyh-vyborah-glavy-gorodskogo-okruga-gorod-jakutsk-obedinym-vitaliem-valerevichem-agitacion/
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