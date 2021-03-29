29.03.2021
00:22
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Политика

ЯГТИК: Обработана почти половина бюллетеней, лидирует Григорьев

Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» Алла Самойлова рассказал о предварительных результатах голосования на выборах мэра после обработки 50% протоколов. 

«В настоящее время поступили протоколы от 56 участковых избирательных комиссий из 122. Явка составила 40,72%. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Евгения Григорьева проголосовал 15341 избиратель, за Виталия Обедина13909 голосов, за Савву Михайлова3962, за Ивана Комарова404, за Айала Прокопьева348, за Евгения Рябченко368. Отмечу, что 56 участков – это практически половина от их общего числа, поэтому ждем данных от остальных», — рассказала она.

Досрочные выборы главы городского округа «город Якутск» были назначены после того, как в январе нынешнего года Сардана Авксентьева, занимавшая этот пост с 2018-го года, подала в отставку по состоянию здоровья.

Источник: По материалам ЯГТИК.
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