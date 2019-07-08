ЯГСХА: В помощь выпускнику!

7 июля на площади Орджоникидзе Якутская ГСХА приняла участие в IV ежегодной Республиканской ярмарке для абитуриентов, старшеклассников, их родителей, выпускников прошлых лет «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 2019».

На ярмарке выпускники и их родители узнали об образовательных программах ЯГСХА, о всех нюансах поступления и обучения непосредственно у представителей приемной комиссии, информацию о проходных баллах и многое другое.

В этот день Центральной приемной комиссией принято 75 заявлений от абитуриентов.

Также выпускников СПО информируем, что осталась одна неделя до окончания приема документов в высшее образование, с 16 июля т.г. начнутся вступительные испытания. Спешите, только в эти дни Вы можете подать документы для поступления в высшее образование. Ваша судьба – в Ваших руках!

Таким образом, в современных социально — экономических условиях необходимо постоянно повышать свою квалификацию, уметь адаптироваться в новых экономических условиях, уметь профессионально самореализовываться. Получение высшего образования, несомненно, тоже является одним из факторов конкурентноспособности специалиста любого профиля и специальности.

В свою очередь студенты должны быть мотивированы к получению качественного высшего образования, что является решающим фактором успешного трудоустройства.

Мы ждем Вас!

По всем интересующимся вопросам можно обратиться в Центральную приемную комиссию Академии: город Якутск, шоссе Сергеляхское 3 км, д.3, кабинет 2.123, 2.124.

Телефоны для справок: 8-968-154-49-82, 8 (4112) 50-79-76

Официальный сайт: www.ysaa.ru

Электронная почта: priem_kom14@mail.ru

Инстаграм: ysaa.ykt

Памятка абитуриенту: http://ysaa2019.tilda.ws/.