ЯГСХА получила лицензию на новые образовательные программы

ФГБОУ ВО Якутская ГСХА получила лицензию на обучение по новым образовательным программам.

На факультете лесного комплекса и землеустройства откроется новое направление бакалавриата «Ландшафтная архитектура». Выпускники могут стать гринкиперами, ландшафтными архитекторами или дизайнерами, дендрологами, озеленителями. Благодаря хорошему уровню подготовки и умению использовать современные приложения проектирования, молодые специалисты будут востребованы в современных ландшафтных бюро, активно развивающихся в последнее время. Выпускники могут также устроиться на работу в государственные органы, осуществлять надзорные функции за качеством и рациональностью эксплуатации природных ландшафтов, в архитектурные комитеты и садово-парковые департаменты. Подкованность в инженерной направленности делает бакалавров ценными кадрами в глазах крупных частных проектных бюро.

Продолжить образование выпускники бакалавриата могут по новой программе магистратуры «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Выпускники данного направления будут ориентированы на решение задач по лесозаготовке и деревопереработке. По окончании обучения они смогут заниматься проектированием, реализацией и совершенствованием инновационных технологий деревообработки, при этом инженерные знания будут подкреплены пониманием законов живой природы.

В Колледже технологий и управления открыта новая актуальная специальность по программе подготовки специалистов среднего звена: 09.02.07 Информационные системы и программирование — специальность, входящая в список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Выпускники данной программы будут обладать профессиональными компетенциями разработки модулей программного обеспечения для компьютерных систем, их сопровождения и обслуживания, разработки, администрирования и защиты баз данных, смогут осуществлять интеграцию программных модулей. После успешного освоения программы им будет присвоена квалификация «Программист».

На Инженерном факультете будет реализовано новое направление бакалавриата «Информационные системы и технологии» по разработанной образовательной программе «Управление аграрными проектами в области информационных технологий». Миссией данного направления является подготовка квалифицированных кадров в области цифровизации сельского хозяйства, специалистов по управлению проектами в области информационных технологий, для эффективного достижения целей аграрных проектов, способных анализировать информационно-техническое обеспечение АПК.