ЯГСХА о профориентационной работе

Проведение Дней открытых дверей, экскурсий учащихся в учебное заведение и предприятие, создание и поддержка школьных музеев, участие в организации конференций и предметных олимпиад, конкурсов и тематических уроков стало для Якутской ГСХА обязательной системной практикой. Идеологию и комплексный подход по планированию профориентационной работы вырабатывает Отдел центральной приемной комиссии. Взаимодействие школ, учреждений дополнительного профессионального образования, профессиональных учебных заведений и работодателя дает результат. Ежегодно молодые люди пополняют ряды Якутской ГСХА.

Для разного уровня учащихся направления профориентационной работы различны. Для школьников 4–6-х классов более востребованы мероприятия, связанные с развитием кругозора, с познанием азов специальных дисциплин. В среднем звене (7–9-е классы) мы уже говорим о самоопределении, о тех требованиях, которые предъявляются к той или иной специальности. Со старшеклассниками (10–11-е классы) идет разговор о выборе профессионального обучения, о конкретных компетенциях, объеме знаний, который им необходим для освоения будущей профессии.

На днях, в Якутском сельскохозяйственном техникуме состоялось открытие недели «Ветеринария» для студентов 1-2 курса, обучающихся в аграрно-технологическом отделении «Ветеринария». В рамках профориентационной агитации по привлечению абитуриентов в мероприятии участвовали преподаватели факультета ветеринарной медицины к.в.н., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены Татаринова Зинаида Гавриловна и к.в.н. доцент, и.о. заведующей кафедры «Паразитологии и эпизоотологии с/х животных» Томашевская Екатерина Петровна.

Преподаватели Академии ознакомили студентов ЯСХТ с направлениями подготовки факультета ветеринарной медицины: 36.05.01 Ветеринария (специалитет); 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавриат); 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистратура); 06.03.01 Биология (бакалавриат); 06.04.01 Биология «Экология» (магистратура). Рассказали об условиях поступления на данные направления подготовки, условиях обучения, студенческой, научной, спортивной, общественной жизни в академии. Информировали студентов техникума об условиях поощрения, материальной поддержке. Ребят интересовали условия поступления, по каким предметам, в какой форме проходят вступительные испытания, сроки обучения по заочной форме, обеспечение общежитием, размер стипендии, социальная поддержка и тд.

Профориентационная работа в вузе в настоящее время приобретает новое звучание, это обусловлено динамично развивающимся рынком труда и реформированием системы высшего образования в нашей стране. Используемые методы профориентационной работы в большинстве своем нуждаются в обновлении и оптимизации в связи с динамично меняющимися условиями образовательной и профессиональной среды.

Профориентационные экскурсии, проводимые Якутской ГСХА можно разделить по двум основным направлениям: экскурсии в учебные заведения профессионального образования (среднего и высшего) и экскурсии на предприятия, информационные центры, организации и т.д. Наиболее верный подход при выборе экскурсий и составлении программы заключается в комбинировании этих двух направлений. Все экскурсии уникальны, и не всегда можно заведомо сказать, будет ли интересна классу экскурсия. Важным моментом является умение слышать и понимать интересы и потребности своих ребят классными руководителями, педагогами, родителями.

Помимо расширения кругозора экскурсии показывают работу факультетов, кафедр и отделений изнутри. Ребята могут увидеть производственные цеха и площадки, рабочие лаборатории, экспериментальные установки, работу специалистов разных отраслей и профессий, учебный процесс и даже поучаствовать в мастер-классах, утоляя любопытство и азарт попробовать себя в чем-то новом. Поэтому важно отметить как теоретическое, так и практическое значение профориентационных экскурсий.

В Якутской ГСХА стартовал месячник профориентации «Выбор за тобой». В весенние каникулы аграрный вуз приглашает не только учащихся школ и средних специальных учебных заведений, но и их родителей и педагогов. Месячник познакомит с академией, ее факультетами и учебными подразделениями, а также настроит будущих абитуриентов на осознанный и самостоятельный выбор своей образовательной и профессиональной траектории. Педагоги смогут познакомиться с современными технологиями работы с учениками. Обучающиеся посетят интересные для них факультеты и учебные институты, развить свои soft skills (гибкие навыки) на тренингах и мастер-классах и, конечно же, выстроят свои образовательные и профессиональные траектории.

На днях школьники Таттинской гимназии и Малыкайской СОШ Нюрбинского улуса посетили факультеты, лаборатории, ветклинику Якутской ГСХА.

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители следите за ходом мероприятий профориентационного тура на официальном сайте ФГБОУ ВО Якутской ГСХА //ysaa.ru

Хочется пожелать выпускникам нашей республики уверенности в себе, умения ставить цели и достигать их. Нужно спрашивать себя: «Что я хочу на самом деле?»

Только слушая свое сердце вы сделаете правильный выбор – как в профессии, так и в жизни.