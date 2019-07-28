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Ягодники Якутии вышли встретить первый пассажирский поезд

27 июля первый пассажирский поезд прибыл на станцию Нижний Бестях. На пути следования состав активно приветствовали ягодники Якутии. Они специально вышли из тайги к железной дороге, выкрикивали приветствия и махали проезжавшим строителям АЯМа и журналистам.

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