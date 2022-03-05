ЯГД: С каждым созывом женщин-депутатов становится больше

Накануне Международного женского дня в г. Якутске 2-4 марта состоялся XV съезд женщин Якутии и Дальневосточного женского форума, посвященного 100-летию образования Якутской АССР.

В работе съезда приняли активное участие женщины-депутаты Якутской городской Думы: первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА, Марианна АНДРЕЕВА, Ольга САРГЫДАЕВА, Алевтина ЭВЕПСТОВА, Саргылана ВАСИЛЬЕВА, Наталья ПАХОМОВА. Они представляют сферу здравоохранения, предпринимательства, юриспруденции и имеют серьезное влияние на принятие решений в жизни города.

Если вспомнить историю, первой из руководителей-женщин представительного органа г. Якутска, и пока единственной, является Екатерина Семеновна НИКИТИНА. В первом созыве Якутской городской Думы в депутатском корпусе была всего одна женщина-депутат – Тамара ТАЮРСКАЯ.

IV созыв Якутской городской Думы состоит из 10 женщин-депутатов, что составляет 36%. Из них 8 депутатов являются руководителями различных учреждений и организаций. Они курируют ряд проектов в рамках Национальных проектов. Три женщины-депутата являются председателями постоянных комиссий Якутской городской Думы, а трое членами Президиума Якутской городской Думы.

Евдокия Ивановна приняла участие в стратегической сессии «Законодательная власть и женщина: возможности и перспективы». В своем выступлении она рассказала о роли женщин-депутатов Якутской городской Думы в принятии решений, обозначила, что пристальное внимание уделяется многодетным семьям, матерям-одиночкам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Женщины-депутаты принимают активное участие в работе по подготовке и принятию городского бюджета, где отстаивают развитие социальной сферы, строительство новых школ, детских садов, повышение уровня заработной платы.

Именно по инициативе женщин-депутатов третьего созыва, совместно с Лигой женщин г.Якутска и Окружной администрации в городе работает Центр помощи семьям Тэрчи, Приют для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мамам, имеющим 5 и более детей вручается городской знак «Слава матери».

На Дальневосточном форуме вручили свидетельство о том, что по инициативе «Лиги женщин» г. Якутска и при поддержке Якутской городской Думы присвоено имя легендарной матери-героини Февронии Малгиной воздушному судну авиакомпании «Полярные авиалинии». В это время весь зал встал и начал аплодировать, в Год матери что очень символично и трогательно. Вертолет санавиации укомплектован медицинским оборудованием и будет спасать человеческие жизни, которым нужна экстренная помощь.

«На пленарной части съезда были представители практически всех субъектов Дальнего востока, кто-то онлайн, кто-то очно. На съезде в центре внимания были вопросы и проблемы женщин Арктики, здравоохранения, увеличение продолжительности жизни, поддержки женского предпринимательства, многие говорили, что необходимо объединяться.

Чтобы добиться увеличения продолжительности жизни было сказано, что необходимо обеспечить востребованность старшего поколения, чтобы они участвовали в общественной жизни наравне с молодыми.

На пленарной части форума был поднят вопрос мужского здоровья. В среднем, мужчины живут на 10 лет меньше женщин. При этом, все мы понимаем, что именно от жены зависит здоровье главы семьи, мужчины не привыкли ходить по врачам. Поэтому на съезде обсудили широкий круг вопросов в части укрепления репродуктивного здоровья населения, активного долголетия, сокращения бедности среди семей с детьми, развития агротуризма, семейной экономики», — резюмировала Евдокия Ивановна.