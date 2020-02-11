ЯГД приступила к отчетам постоянных комиссий за 2019 год

Сегодня первыми отчет представили постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям и комиссия по местному самоуправлению, законности и регламенту.

Зачитав отчет, председатель постоянного комитета по имущественным и земельным отношениям Ольга Саргыдаева ответила на вопрос депутата Марианны Андреевой по поводу собираемости земельного налога.

«Этот показатель в норме, но остаются вопросы по сбору арендной платы за муниципальную землю. Дело в том, что-то многие арендаторы не платят. Соответственно Окружная администрация обращается в суд, выигрывает, но по итогу оказывается, что судебные решения не исполняются, а затем долги списываются из-за истечения сроков. То есть юристы свое отрабатывают, но, тем не менее, город недополучает средства. Этот момент стоит взять под особый контроль», – отметила она.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Андрей Лебедев предложил регулярно на встречах с Окружной администрацией поднимать вопрос выкупленных зданий, которые находятся на балансе города, чтобы не допустить неэффективного использования муниципального имущества.

Также сегодня был утвержден отчет постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов сообщил, что горожане регулярно жалуются на работу участковых:

«Люди неделями не могут дозвониться до своих участковых. Возможно, это из-за большой текучки кадров, но это не должно сказываться на работе, потому отстаивая интересы наших горожан, стоит поднять этот вопрос».

Председатель комиссии Николай Васильев отметил, что обязательно этот вопрос прозвучит на предстоящем отчете начальника ММУ МВД «Якутское» перед Гордумой. Также депутаты планируют изучить сложности перевода земель из лесного фонда в промышленный, в частности речь идет о земельных участках под твердые бытовые отходы (ТБО).