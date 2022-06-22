ЯГД приняла участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби в России, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Воинам-победителям».

Цветы к монументу также возложили председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, представители министерств и ведомств, руководство Окружной администрации Якутска, депутаты Якутской городской Думы, ветераны Великой Отечественной войны и тыла, представители общественных объединений, жители Якутска.

В мероприятии также приняли участие гости, пребывающие в эти дни в Якутии: заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета Василь Шайхразиев, председатель городской Думы города Иваново Александр Кузьмичев, заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов.

После минуты молчания в память о павших в боях за Родину, замученных в концлагерях, в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг.

«Эта дата перечеркнула надежды на мирную жизнь миллионов людей, горем и слезами вошла в каждую семью, невиданными потерями обернулась для всей страны. В этот день мы склоняем голову в знак памяти по погибшим в годы войны. Мы чтим память всех людей, которые на фронте и в тылу ковали Великую Победу. Их мужество, отвага и беспримерный героизм спустя десятилетия учат нас величайшим человеческим ценностям. Наша большая задача — ни в коем случае не забывать о том дне, перенося память будущим поколениям, память о великой скорби и Великой Победы», — отметил в своей речи председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая величайшим испытанием для всего советского народа. В этот день в стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия.