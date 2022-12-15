ЯГД приняла участие в мероприятиях Дней Республики в Совете Федерации

В мероприятиях Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в составе делегации республики принял участие Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и депутат Феликс Романов.

Депутаты Якутской городской Думы приняли участие в «Часе субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации, в рамках которого были затронуты вопросы транспортной доступности и расширения социальной инфраструктуры.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность для региона строительства моста через реку Лена. «Включим предложение по софинансированию этого ключевого проекта в Постановление Совета Федерации и будем поддерживать Республику в реализации проекта», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал важной задачей, чтобы огромный потенциал региона был направлен на укрепление экономики страны. Ключевым проектом, связующим пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока, он назвал строительство моста через реку Лена в районе города Якутска.

Также депутаты Якутской городской Думы приняли участие в расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Комплексное развитие территорий Республики Саха (Якутия)».

Председатель Комитета Андрей Шевченко подчеркнул, что вопросы создания комфортной среды для жизни граждан, сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда имеют особое значение для развития республики.

«Для Якутии вопрос сокращения аварийного жилищного фонда является важным, поскольку в Республике реализуется самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья», — сказал он.

По итогам обсуждения было предложено включить в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» рекомендацию о выделении из резервного фонда Правительства РФ ассигнований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации решений о комплексном развитии территорий жилой застройки в городе Якутске.

Депутаты Якутской городской Думы поучаствовали в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «О мерах государственной поддержки строительства объектов образования и культуры в Республике Саха (Якутия)». В рамках него, члены Комитета СФ поддержали предложения Республики Саха (Якутия), касающиеся сохранения темпов строительства и капитального ремонта объектов образования и культуры.

Помимо этого, в рамках Дней Республики Саха (Якутия) Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и депутат Феликс Романов приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к памятнику основателю государственности Якутии М.К. Аммосову, якутянам — жертвам политических репрессий на спецполигоне НКВД «Коммунарка».