ЯГД приняла бюджет города в первом чтении

23 ноября состоялась 43-я очередная сессия Якутской городской Думы, в рамках которой депутатами было рассмотрено 17 вопросов.

На сессии был представлен бюджет городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а именно его концепция, прогноз социально-экономического развития городской округа, основные направления бюджетной и налоговой политики.

По словам начальника Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольги Максимовой, прогнозируемый объем доходов бюджета на 2023 год составит 10,4 млрд рублей с ростом на 13,6% к утвержденному плану. Общий объем расходов бюджета составит 10,4 млрд рублей. Бюджет 2023-2025 годов планируется бездефицитным.

Бюджет городского округа «город Якутск» был принят в первом чтении депутатами Якутской городской Думы единогласно.

В рамках сессии депутатами Якутской городской Думы приняты изменения в нормативно-правовой акт о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа «город Якутск». А также внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск» и Порядок оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа «город Якутск».

Кроме того, было принято решение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Якутске, об утверждении границ территории общественного самоуправления «Северный», а также о внесении изменений в отдельные решения Якутской городской Думы.

Депутатами рассмотрены вопросы установки памятника Семену Захаровичу Борисову, бюста татарскому национальному поэту Мусе Джалилю и мемориальных досок Семену Петровичу Оконешникову, Александру Федотовичу Сафронову. А также согласованы кандидатуры для награждения знаком «За заслуги перед Якутском», медалью «Трудовая доблесть города Якутска» и другими наградами.