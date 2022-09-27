ЯГД поздравляет с Днем государственности Якутии

Поздравление Председателя Якутской городской Думы с Днем государственности Республики Саха (Якутия)

Дорогие жители и гости города Якутска!

От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем государственности Республики Саха (Якутия)!

27 сентября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия). Благодаря этому знаменательному событию у региона и ее жителей появилась возможность всестороннего развития в составе Российской Федерации на многие годы вперед.

Сегодня наша республика по праву считается одним из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока и всей страны. В столице — городе Якутске, где проживает более трети жителей региона, заложен надежный фундамент для реализации долгосрочных стратегических планов. Большое внимание уделяется повышению уровня жизни населения, духовному и культурному развитию, формированию гражданского общества.

В День государственности Республики Саха (Якутия) мы отдаем дань уважения отцам-основателям нашей республики, людям, стоявшим у истоков государственности: Платону Ойунскому, Максиму Аммосову, Алексею Кулаковскому, Степану Аржакову, Исидору Барахову и их соратникам.

Дорогие горожане! В этот знаменательный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях во благо развития родного города, республики и страны! С праздником!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов