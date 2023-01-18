ЯГД подвела итоги работы за прошедший год

Постоянная комиссия Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям подвела итоги работы за прошедший год

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, состоявшемся 17 января, был представлен отчет о проделанной работе за 2022 год, а также план работы на текущий год.

Всего, по информации председателя постоянной комиссии Алевтины Эверстовой, в прошлом году состоялось 10 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено 14 вопросов.

В первом квартале 2022 года был рассмотрен сессионный вопрос о нормативном правовом акте «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Якутской городской Думы». Проведено совместное заседание с постоянной комиссией по имущественным и земельным отношениям, на котором был рассмотрен вопрос «О пересмотре налоговых ставок и базовых ставок по аренде в сфере земельных отношений, действующих на территории ГО «г.Якутск». Кроме того, был рассмотрен вопрос об исполнении МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021 год, о плане работы Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма ОА г.Якутска на 2022 год.

Во втором квартале прошедшего года проведено совместное выездное заседание с постоянной комиссией по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса. Члены постоянной комиссии посетили муниципальное унитарное предприятие «Якутская пассажирская автотранспортная компания» и на месте ознакомились с состоянием материально-технической базы предприятия.

В третьем квартале 2022 года комиссией был рассмотрен вопрос об исполнении МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» за первое полугодие 2022 года, а также о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ГО «г.Якутск». Проведено заседание с рассмотрением вопроса по поручению Председателя Якутской городской Думы «Об установлении дополнительных ограничений по розничной продаже алкогольной продукции на территории городского округа «город Якутск».

В четвертом квартале прошлого года членами постоянной комиссии было рассмотрено исполнение МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 9 месяцев и планы на четвертый квартал 2022 года. Помимо этого, ход подготовки бюджета города по данной муниципальной программе на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. Постоянной комиссией в двух чтениях был рассмотрен проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, а также план нормотворческой работы Якутской городской Думы на 2023 год.