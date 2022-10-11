ЯГД: Дети военнослужащих в школах будут питаться бесплатно

Детям горожан, участвующих в спецоперации, будет предоставляться бесплатное горячее питание

Соответствующие изменения в нормативный правовой акт приняли депутаты Якутской городской Думы на 41-й внеочередной сессии.

Утверждено внесение изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 07 сентября 2022 года № 532-НПА «Об утверждении Положения о порядке исполнения полномочий в области общего среднего, дошкольного, дополнительного образования, финансировании муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск».

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году обучается 49,1 тыс. учащихся. В данное время бесплатное горячее питание предоставляется 34,7 тыс. учащимся, отметила в докладе начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска Мария Петрова.

Согласно принятым изменениям, расширен перечень категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск», которым предоставляется бесплатное горячее питание за счет средств городского бюджета.

Из бюджета городского округа будут предусмотрены средства на обеспечение горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а именно:

— детей военнослужащих, призванных Военным комиссариатом РС(Я) на военную службу по мобилизации и включенных в списки воинских частей ВС РФ;

— детей военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины;

— детей граждан, заключивших в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющих (исполнявших) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе ВС РФ.

Изменения внесены на основании Указа главы Республики Саха (Якутия), принятого в соответствие с Указом Президента Российской Федерации.

«Мы должны помогать всем без исключения. Считаю, что нам стоит подумать о расширении помощи семьям военнослужащих не только в части горячего питания, но и всем другим необходимым», — отметил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.