29.07.2022
10:34
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Общество

ЯГБ-3 оказывает гуманитарную помощь жителям Верхоянского улуса

Материальную и финансовую помощь продолжают собирать сотрудники ГАУ РС(Я) «Якутской городской больницы №3» для жителей Верхоянского района, пострадавших от дождевых паводков.

На 28 июля собрано 223933,28 рублей. Средства будут использованы для восстановительных работ, а также на дополнительную материальную помощь гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.

Ранее коллектив Якутской городской больницы №3 оказали помощь для медиков из Верхоянской улусной больницы — собрали теплые вещи для сотрудников и их семей. Также для нужд Верхоянского ЦУБ предоставили необходимые медицинские изделия.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутской городской больницы №3»

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