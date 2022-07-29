ЯГБ-3 оказывает гуманитарную помощь жителям Верхоянского улуса

Материальную и финансовую помощь продолжают собирать сотрудники ГАУ РС(Я) «Якутской городской больницы №3» для жителей Верхоянского района, пострадавших от дождевых паводков.

На 28 июля собрано 223933,28 рублей. Средства будут использованы для восстановительных работ, а также на дополнительную материальную помощь гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.

Ранее коллектив Якутской городской больницы №3 оказали помощь для медиков из Верхоянской улусной больницы — собрали теплые вещи для сотрудников и их семей. Также для нужд Верхоянского ЦУБ предоставили необходимые медицинские изделия.