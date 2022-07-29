29.07.2022
10:34
121
Общество
ЯГБ-3 оказывает гуманитарную помощь жителям Верхоянского улуса
Материальную и финансовую помощь продолжают собирать сотрудники ГАУ РС(Я) «Якутской городской больницы №3» для жителей Верхоянского района, пострадавших от дождевых паводков.
На 28 июля собрано 223933,28 рублей. Средства будут использованы для восстановительных работ, а также на дополнительную материальную помощь гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.
Ранее коллектив Якутской городской больницы №3 оказали помощь для медиков из Верхоянской улусной больницы — собрали теплые вещи для сотрудников и их семей. Также для нужд Верхоянского ЦУБ предоставили необходимые медицинские изделия.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутской городской больницы №3»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.07.2022
0
92
29.07.2022
0
149
29.07.2022
0
210
29.07.2022
0
121
29.07.2022
0
212
29.07.2022
0
196
29.07.2022
0
120
29.07.2022
0
115
29.07.2022
0
164
29.07.2022
0
117
29.07.2022
0
214
29.07.2022
0
172
29.07.2022
0
194
29.07.2022
0
173
29.07.2022
0
1095
29.07.2022
0
603
29.07.2022
0
501
29.07.2022
0
875
29.07.2022
0
983
29.07.2022
0
539
29.07.2022
0
2791
28.07.2022
0
1251
28.07.2022
0
1670
28.07.2022
0
717
28.07.2022
0
1110
28.07.2022
0
868
28.07.2022
0
656
28.07.2022
0
659
28.07.2022
0
727
28.07.2022
0
846
28.07.2022
0
488
28.07.2022
0
280
28.07.2022
0
608
28.07.2022
0
657
28.07.2022
0
412
28.07.2022
0
478
28.07.2022
0
1634
28.07.2022
0
494
28.07.2022
0
2167
28.07.2022
1
1223
28.07.2022
0
1728
28.07.2022
0
1009
28.07.2022
0
2288
28.07.2022
0
339
28.07.2022
0
2757
28.07.2022
0
3759
28.07.2022
0
591
28.07.2022
0
2517
28.07.2022
0
291
28.07.2022
0
626
28.07.2022
0
529
28.07.2022
0
1568
28.07.2022
0
327
28.07.2022
0
472
28.07.2022
0
575
28.07.2022
0
579
28.07.2022
0
502
28.07.2022
0
1060
28.07.2022
0
559
ТОП НОВОСТИ
25.07.2022
0
30208
26.07.2022
0
13656
23.07.2022
0
12490
23.07.2022
0
7471
24.07.2022
2
7337
26.07.2022
0
6619
23.07.2022
0
4868
26.07.2022
0
4862
Добавить комментарий