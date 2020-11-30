ЯГБ №3 стала быстрее выдавать результаты тестов на COVID-19

В Якутской городской больнице № 3 результаты теста на коронавирус выдают в течение 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Значительно сократить время ожидания результатов стало возможным благодаря новому аппарату для исследования анализов на коронавирусную инфекцию. Второй аппарат — амплификатор «Rotor-Gene», приобретённый за счёт средств республиканского резервного фонда, позволяет проводить ПЦР-исследования в режиме реального времени.

«Лаборатория запустилась всего 2 месяца назад. За это время были решены организационные вопросы. В целом лаборатория больницы справляется с нагрузкой. На обработке анализов ПЦР у нас задействовано два врача и шесть лаборантов. До этого сотрудникам приходилось работать в круглосуточном режиме. Тем не менее анализы обрабатываются практически до 12 часов ночи», — сообщила заведующая лабораторией Татьяна ГОГОЛЕВА.

Сотрудники лаборатории круглосуточно работали практически два месяца, чтобы добиться этих сроков. В среднем за сутки клинико-диагностической лабораторией Якутской городской больницы № 3 обрабатывается около 500 проб. Одновременно устанавливаются 70 проб. Результаты анализов на ПЦР, ИФА направляются пациентам Якутской городской больницы № 3 посредством SMS-сообщений.

Стоит отметить, что на днях Роспотребнадзор утвердил новые правила, по которым лицам находящимся на самоизоляции необязательно сдавать анализ на ПЦР. Сдать анализ на COVID-19 возможно в течение дня.

«Немаловажно знать, что бесконтрольный прием лекарственных препаратов, в первую очередь антибиотиков, может серьезно исказить результаты исследования на ПЦР. Это в корне меняет всю клиническую картину. Кроме этого, многие перед сдачей анализа начинают проводить промывание носа, горла, что в итоге приводит к некорректной диагностике. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением», — подчеркнула Татьяна Гоголева.

Напомним, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поставил задачу, чтобы в течение 48 часов после сдачи в лаборатории люди получали результаты.