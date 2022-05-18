ЯГБ №3 проводит диспансеризацию

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» в полном объеме проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения.

«Все обследования в Якутской городской больнице №3 можно будет пройти за два дня. Врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента к врачам-специалистам. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация», — рассказала главный врач Светлана Давыдова.

Записаться можно через Колл-центр по номеру 507-507 и 122. Диспансеризация определенных групп взрослого населения и углублённая диспансеризация будет вестись по адресу Лермонтова 121 кабинет 525 с 9.00 до 15.00 часов с понедельника по субботу, выходной — воскресенье.

Комплекс мероприятий направлен на выявление различных заболеваний и рисков их развития. В 2022 году диспансеризации подлежат якутяне 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет. Углубленную диспансеризацию проводят не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях стационара совместно с прохождением диспансеризации или профилактического медицинского осмотра взрослого населения.

Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»