ЯГБ №3 получает подарки к Новому году

Якутской городской больнице №3 представители Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» передали в дар новогоднюю елку и елочные игрушки.

«В канун Нового года активисты местного отделения партии «Единая Россия» подарили нашей больнице искусственную ель и украшения к ней. Весь наш коллектив рад этому неожиданному сюрпризу и теперь решаем, какой холл украсит этот необычный подарок. Скорее всего, установим в инфекционном отделении больницы, где лечатся пациенты с новой коронавирусной инфекцией», — рассказала председатель профкома ЯГБ №3 Мария Луковцева.