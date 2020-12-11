11.12.2020
17:45
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Красота & Здоровье

ЯГБ №3 получает подарки к Новому году

Якутской городской больнице №3 представители Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» передали в дар новогоднюю елку и елочные игрушки. 

«В канун Нового года  активисты местного отделения партии «Единая Россия» подарили нашей больнице искусственную ель и украшения к ней. Весь наш коллектив рад этому неожиданному сюрпризу и теперь решаем, какой холл украсит этот необычный подарок. Скорее всего, установим в инфекционном отделении больницы, где лечатся пациенты с новой коронавирусной инфекцией», — рассказала председатель профкома  ЯГБ №3 Мария Луковцева.

Елка будет радовать и поднимать новогоднее настроение пациентам, способствовать скорейшему их выздоровлению.

Фото: Пресс-служба ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»
Источник: Пресс-служба ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»
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