ЯГБ №2 запустит проекты новой модели медицинской организации

В октябре 2016 года стартовал пилотный проект по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника».

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – это комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности деятельности медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением объема бумажной документации.

Якутская городская больница №2 участвующая в реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с 2019 года, будет вновь запускать свои проекты в 2020 году. По итогам 2019 года проект «Совершенствование работы прививочного кабинета» вошел в кейс лучших практик ННМО РС(Я).

В Якутской городской больнице №2 прошло первое в этом году заседание рабочей группы по проекту: «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В состав рабочей группы вошли: главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра, заведующие отделениями больницы, клинический фармаколог, начальник по техническому отделу, старшие медицинские сестры и системные администраторы.

На первом заседании были рассмотрены критерии и уровни развития новой модели медицинской организации. С информацией о плане работе в 2020 году выступила главный врач больницы Саргылана Васильева. После обсуждения вопросов руководителям рабочих групп дано поручение начать работу по своим проектам.

Следует отметить, что с 2019 года приоритетный проект стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» — «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», целью которого будет являться завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Реализация федерального проекта запланирована на 2019-2024 годы включительно. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» будут участвовать 85 субъектов Российской Федерации, более 6,5 тыс. поликлиник будут использовать бережливые технологии в своей деятельности.