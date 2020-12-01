ЯГБ №2 вручили аппарат бесконтактной дезинфекции

В республике продолжают оказывать помощь врачам, находящимся на передовой борьбы с распространением коронавируса. Региональное отделение партии «Единая Россия» в день рождения партии передало в поликлиники столицы автоматические бесконтактные дезинфекторы. Альберт Семенов — Председатель Якутской городской Думы вручил такой аппарат Якутской городской больнице №2.

Альберт Семенов отметил: «Если есть возможность внести свой личный вклад в борьбу с коронавирусом, в поддержку тех, кто этим занимается, то это необходимо делать. Такие дезинфекторы мы передали во все поликлиники столицы. От имени всех членов партии «Единая Россия» выражаем слова признательности и поддержки всем работникам учреждений здравоохранения за те усилия, которые они предпринимают в противодействии распространения инфекции».

Саргылана Васильева — главный врач Якутской городской больницы №2 поблагодарила за помощь и отметила, что бесконтактная дезинфекция — это лучшее решение для поддержания гигиены рук и защиты от различных болезнетворных микробов в местах c высокой проходимостью.

«Сегодня важнейшей задачей всего нашего общества является сохранение жизни и здоровья людей, противодействие распространению коронавирусной инфекции. Я хотела бы сердечно поблагодарить вас за добрые дела, за ту помощь, которую вы оказали системе здравоохранения, в частности нашей больнице», — отметила Саргылана Афанасьевна.

Аппарат бесконтактной дезинфекции установили при входе в поликлинику, ну а посетители сразу же начали им пользоваться.