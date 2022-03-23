ЯГБ №2 возобновила плановый прием больных

Еще в начале февраля в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией Правительство РФ наделило глав регионов правом приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях. Однако на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в республике снимаются эти ограничения.

«Мы возобновляем проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также оказание плановой медицинской помощи населению в амбулаторных условиях. Уже ведут консультации узкие специалисты. Мы уже начали выезды мобильных бригад. Так, в марте провели Ярмарку здоровья в селе Маган, в рамках Национальной недели здоровья и Года матери в Якутии 12 марта 2022 года Якутский республиканский онкологический диспансер провел выездной медосмотр населения Гагаринского округа. Диагностический центр на колесах был направлен для проведения профилактической флюорографии, маммографии в Усть-Майский район», — пояснила Саргылана Васильева, главный врач Якутской городской больницы №2.

Также Саргылана Афанасьевна отметила, что в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения России, информирование граждан о возможности прохождения диспансеризации осуществляется через страховые медицинские организации и поликлинику.