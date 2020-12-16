ЯГБ № 3: Средний медперсонал – незаменимые и востребованные

Сегодня средний медперсонал вместе с врачами работает в очень напряженном режиме. Все они трудятся в связке — это большая коллективная работа. В условиях пандемии ужесточились требования, появилась дополнительная нагрузка. Об этом рассказала главная медсестра Якутской городской больницы № 3 Ольга Ильинова.

В составе ЯГБ № 3 работают ковид-бригады, инфекционное отделение, единственный в республике круглосуточный КТ-кабинет. В целом во всех подразделениях работает около 260 человек среднего медперсонала.

Много сотрудников среднего медперсонала работает в выездных ковид-бригадах. По словам Ильиновой, бригады ЯГБ № 3 одни их первых в городе стали ставить уколы на дому. Это необходимо для того, чтобы не допустить осложнений. Кроме того, они транспортируют больных на различные исследования.

Летом на базе общежития СВФУ силами ЯГБ № 3 был организовано инфекционное отделение на 120 коек. Сейчас его перевели в другое здание по ул. Лермонтова, 126, где открыли стационар на 80 коек. Контингент в основном составляют престарелые граждане с хроническими заболеваниями, которые зачастую самостоятельно не могут передвигаться. Всё это ложится на плечи медсестер и санитаров. 37 человек среднего и младшего медперсонала обеспечивают постоянный уход. Большим подспорьем стало привлечение студентов Мединститута СВФУ и медколледжа.

«На старшей медицинской сестре в данном отделении завязано практически всё. Начиная от контроля за проведением ремонтных работ, работой пищеблока, обязанностей завхоза, сестры-хозяйки и заканчивая непосредственно обязанностями медика. Конечно, нужно отметить, что руководство больницы держит руку на пульсе», — сказала Ольга Ильинова.

«Не скрою, когда летом мы открыли инфекционное отделение, желающих работать там было немного. Мы, главная медсестра и заместитель главврача, первыми пошли туда работать, чтобы показать пример. Сейчас ситуация изменилась. Люди поняли, что соблюдая все меры предосторожности и санитарные нормы можно безопасно там работать. Что касается оплаты труда, то все работники получают положенные выплаты в полном объеме. Также они обеспечены средствами индивидуальной защиты, теплой одеждой в зимнее время. С этим у нас проблем нет», — говорит Ольга Анатольевна.

Пандемия показала насколько необходима профессия медика и как важны сотрудники среднего медицинского звена.