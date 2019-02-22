«Яфановская» больница перейдёт в структуру Минздрава Якутии

Сегодня в министерстве здравоохранения региона прошла важная встреча с делегацией министерства науки и высшего образования РФ.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, заместитель президиума СО РАН Валерий Пузырёв, заместитель президиума Михаил Воевода и директор Якутского научного центра комплексных проблем Анна Романова.

В ходе встречи обсуждался вопрос о дальнейшем развитии центра комплексных проблем и медицинской науки в республике.

«Мы сформируем межведомственную рабочую группу и уже в первом квартале 2019 года сможем начать процедуру принятия больницы Якутского научного центра в структуру министерства здравоохранения», — сообщила Елена Борисова.

«Яфановская» больница обслуживает около восьми тысяч прикрепленного населения, из которых четыре тысячи относятся к деятелям науки.

Напомним, ранее коллектив больницы Якутского научного центра комплексных медицинских проблем направил письмо главе Якутии о намерении отделиться от ЯНЦ КМП и перейти в ведение федерального исследовательского центра в качестве структурного подразделения, но, как выяснилось по результатам сегодняшней встречи, это юридически невозможно.