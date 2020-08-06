Ядовитое растение, посаженное в центре Якутска, — не опасно!

Сотрудники Ботанического сада рассказали, что растение, которое посадил владелец кафе у торгового центра «Глобус» в Якутске, не представляет большую угрозу для жизни человека в обычных условиях, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Обыкновенное декоративное однолетнее растение, которое широко используется для озеленения не только в садах России, но и в мире. Его семенами обычно отравляется крупный рогатый скот, а человеку для этого нужно из семян химическим путем получить рицин и поставить инъекцию, вот тогда будет летальный исход. Если человек съест в большом количестве листья, в котором содержится алкалоид лецитин, у него будет кишечное отравление», – прокомментировала директор Ботанического сада Татьяна Коробкова.

Директор также поделилась, что семена клещевины находятся в колючей коробочке, которые в зрелом виде не вызывают интерес у взрослых и детей.