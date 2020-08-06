06.08.2020
17:54
106

Экология

Ядовитое растение, посаженное в центре Якутска, — не опасно!

Сотрудники Ботанического сада рассказали, что растение, которое посадил владелец кафе у торгового центра «Глобус» в Якутске, не представляет большую угрозу для жизни человека в обычных условиях, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Обыкновенное декоративное однолетнее растение, которое широко используется для озеленения не только в садах России, но и в мире. Его семенами обычно отравляется крупный рогатый скот, а человеку для этого нужно из семян химическим путем получить рицин и поставить инъекцию, вот тогда будет летальный исход. Если человек съест в большом количестве листья, в котором содержится алкалоид лецитин, у него будет кишечное отравление», – прокомментировала директор Ботанического сада Татьяна Коробкова.

Директор также поделилась, что семена клещевины находятся в колючей коробочке, которые в зрелом виде не вызывают интерес у взрослых и детей.

«Семена клещевины находятся в свободной продаже, нет никаких ограничений на его посадку. Угрозу для человека представляют семена, которые еще должны созреть для этого», – рассказала агроном первой категории Ботанического сада Ньургустана Максимова.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/kleshhevina-posazhennaya-v-czentre-yakutska-neopasna-dlya-zhizni-cheloveka
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх