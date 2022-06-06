Ядовитая гадюка затаилась в лесах Хангаласса

Количество змей в окрестностях Кытыл-Дюры в последние годы увеличивается. Житель села Кытыл-Дюра Хангаласского района Виталий Сакердонов в летнике сегодня обнаружил ядовитую гадюку.

Мужчина рассказал ЯСИА, что количество змей в окрестностях деревни становится всё больше. «Метровую гадюку нашёл сегодня утром. Она пробралась на территорию летника. Мне удалось её поймать, а после унёс к ближайшей речке. Убивать не стал, просто отпустил», — рассказал Виталий Сакердонов.

Мужчина добавил, что в последние годы количество змей в Кытыл-Дюре увеличивается. «В прошлом году пожарные нашли трех змей, также жители села не раз натыкались на гадюк во время сенокоса и сбора ягод. Я сам лично несколько раз ловил змей и передавал в институт биологии«, — поделился мужчина.

В Якутии гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу. Обитают эти змеи преимущественно в Ленском, Олёкминском, Хангаласском районах. В 2018 году в Ленске был зарегистрирован случай, когда гадюка укусила молодого человека за руку, и он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Напоминаем, кусает гадюка только с целью самообороны – когда человек случайно наступит или сядет на нее, возьмет в руки.

Идя в лес, для защиты надо надевать закрытую обувь, сапоги брюки или джинсы из плотной ткани. При сборе грибов и ягод лучше раздвигать траву длинной палкой.