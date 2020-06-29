Яблоневые сады, активное долголетие, детское творчество

Алмазэргиэнбанк направил денежные средства победителям конкурса на предоставление финансовой поддержки для реализации благотворительных и социальных проектов Якутии. Напомним, что ими стали 23 участника. Среди них 17 общественных организаций и 6 корпоративных волонтеров банка.



Всего НКО региона получили 650 тысяч рублей, а волонтеры — работники банковской группы АЭБ – 350 тысяч рублей. Каждый проект-победитель, который был подан НКО, профинансирован на сумму от 25 до 50 тысяч рублей, проекты работников АЭБ – от 10 до 25 тысяч рублей.



Один из победителей конкурса, Общественный Фонд имени Дмитрия Гаврильевича Макарова «Зеленый пояс Вилюя», запускает проект «Сады Победы», посвященный 75-летию Великой Победы.

“Этот проект можно даже назвать «Яблоневые сады Победы», так как основной его идеей является посадка сибирских яблонь в скверах и на площадях Победы в населенных пунктах Вилюйского района. Почему именно яблони? Потому что наши солдаты-земляки, преодолевшие огромные расстояния из далекой Якутии через всю Россию и до Европы, видя цветение яблоневых садов, наверняка, восхищались и сравнивали их с обителью “Аан Алахчын”, со своими родными березками, такими же нежными и светлыми. Красивейшие деревья очень хорошо уживаются в нашем суровом климате. Эти яблони будут напоминать нам, потомкам тех солдат, путь, который прошли наши деды, защищая Родину”, — рассказала автор проекта, внучка солдата Дмитрия Андреевича Поскачина, погибшего в боях за Харьков, руководитель НКО Общественный Фонд имени Д.Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя» Прасковья Макарова.



Также она отметила, что Фонд уже на протяжении нескольких лет занимается экопросвещением и содействует экологическому воспитанию: “Мы считаем, что без формирования любви к Родине никакого эковоспитания быть не может. С 2018 года мы начали высадку на площадях и в скверах деревень нашего района цветущих деревьев и кустарников. В этом году наш проект заручился финансовой поддержкой АЭБ, войдя в список победителей конкурса грантов. За это мы выражаем большую благодарность, эта помощь является хорошим подспорьем для реализации нашей идеи увековечения памяти якутских солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне”.



За счет средств гранта АЭБ приобретены саженцы яблонь в ботаническом саду института биологических проблем. Ближайшие осенние посадки запланированы в селах Хампа, Балагачча, Екюндю.

Победитель из Нерюнгри, проект «АРТ-подготовка», разработан специально для пенсионеров города. “В рамках подготовки к празднованию 45-летия города Нерюнгри и Нерюнгринского района мы с коллегами инициировали социальный проект, направленный на подготовку группы «серебряных волонтёров» (в возрасте 55+) по направлению «ГИД-экскурсовод» в рамках программы по развитию сети клубных объединений для активизации социальной деятельности граждан престарелого возраста. Главное, к чему стремятся все авторы проекта «АРТ-подготовка» — создать условия для улучшения эмоционального состояния участников проекта старше 55 лет, повысить их параметры жизнестойкости, способность чувствовать себя в тонусе, желания продолжать развитие личных полезных навыков, стремления получать новый опыт участия в социально значимых и общественно полезных мероприятиях”, — рассказал руководитель общественной организации «Корпус волонтёров Нерюнгринского района «Добровольцы» Алексей Наумов.

НКО также стремится создать условия для организации деятельности мобильных групп «серебряных волонтёров» численностью от 5 до 15 человек по популяризации истории и культуры народов Якутии, для краеведческой, экскурсионной и пропагандистской деятельности, направленной на жителей и гостей Нерюнгринского района.



“В июле-августе на базе Штаба волонтёров мы организуем программы мотивационной подготовки для участников проекта, в ходе которой пожилые люди узнают о возможностях для самореализации и развития личных навыков, пройдут подготовку по направлениям проекта (культура, история, ЗОЖ). Параллельно планируем создать необходимые материально-технические условия по реализации проекта: будут приобретены комплекты оборудования для ведения экскурсионной и пропагандисткой деятельности, подготовлены сборники текстов и фонограмм по направлениям проекта», — сообщил Алексей Игоревич.



В конце августа и до начала ноября планируется участие «серебряных волонтёров» в социально значимых и общественно-полезных мероприятиях различного уровня, совместно с учреждениями-партнёрами. Подвести итоги реализации проекта намерены в ноябре 2020 года в рамках праздничных мероприятий в Нерюнгринском районе.



Также в число 23 победителей попал проект жительницы города Якутска, волонтера Алмазэргиэнбанка Елены Николаевой. Социально-творческий проект «Детские ручки — добрым людям” представляет серию благотворительных акций по оформлению выставки рисунков воспитанников МБДОУ №102 «Подснежник» «Детские ручки добрым людям» в подъездах многоквартирных домов микрорайона “Птицефабрика”.



“Благодаря гранту Алмазэргиэнбанка стала возможной реализация нашего проекта, призванного привлечь внимание к городской культуре. Для меня, как для автора, важно и ценно иметь возможность украсить свой микрорайон, сделать город красивее и добрее. Сейчас мы находимся на стадии заказа стендов, подъезды домов уже отремонтированы для их установки. В ближайшее время определимся, где и когда будет открыта выставка рисунков. Посетить ее смогут все жители города”, — поделилась Елена Николаева, выразив благодарность Алмазэргиэнбанку за поддержку ее идеи.

В целом все победители конкурса уже приступили к реализации проектов. Банк в лице председателя правления АЭБ Николая Долгунова желает всем волонтерам и НКО удачи и успешного претворения идей в жизнь.



“Это наш первый конкурс по поддержке социально значимых проектов. Мы первые в Якутии среди крупных организаций решили внедрить эту общемировую практику социально ответственных компаний. Отмечу, что в коллективе Алмазэргиэнбанка волонтерство уже давно стало доброй традицией, поэтому стараемся делать все, чтобы добровольческое движение расширяло свои границы не только в наших рядах, но и во всей республике. Мы понимаем, что для этого зачастую нужно материальное содействие. Надеемся, что гранты помогут волонтерам и НКО воплотить добрые идеи в жизнь, желаем больших успехов победителям”, — заявил Долгунов.

