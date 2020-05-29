«Яблоко» направило президенту программу повышения эффективности здравоохранения

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по повышению эффективности системы российского здравоохранения.

«Учитывая масштабы причиненного эпидемией ущерба, восстановление национальной экономики нужно начать с того, чтобы принципиально повысить качество российского здравоохранения и сделать его более устойчивым в стрессовых ситуациях», — подчеркивает Николай Рыбаков в обращении.

К своему обращению глава «Яблока» приложил план действий, разработанный партией. В нем в частности предлагается:

✔️ довести государственное финансирование медицины к 2024 году до 6% и до 10% к 2030 году;

✔️ увеличить потенциальный резерв больничных коек и отделений интенсивной терапии за счет государственно-частного партнерства;

✔️ кардинально расширить цепочку поставок средств индивидуальной защиты;

✔️ создать Всероссийский центр профилактики инфекционных заболеваний;

✔️ усовершенствовать условия для разработки вакцин и их тестирования;

✔️ увеличить финансирование фундаментальных исследований в системе здравоохранения;

✔️ реформировать систему оплаты труда медицинских работников, в том числе сделать экстренные дополнительные выплаты врачам систематизированными;

✔️ ввести целевое выделение финансовых ресурсов из федерального бюджета, которое позволит регионам сохранить качество и доступность медицинской помощи как минимум на докризисном уровне;

✔️ провести реформы, благодаря которым развитие здравоохранения будет определяться профессиональным сообществом, а его финансирование – проводиться под общественным контролем.

В партии считают, что предложенные меры подготовят страну к возможным вспышкам эпидемий в будущем. «Вложенные средства и ресурсы сегодня спасут тысячи жизней и экономику завтра», — подчеркивает Николай Рыбаков.