Я за то чтобы убирать новорожденных — «злая» зоозащитница о бездомных котятах и щенках

Своим мнением в инстаграм поделилась волонтер Злата Сычева @zlata_tv

Хочу высказать свое мнение о новорожденных котятках и щенках. Возможно кто то из вас сейчас подумает про меня плохо, думайте как хотите!

Я за то чтоб убирать новорожденных когда они только родились! Пока глаза их закрыты, они еще ничего не увидели и не поняли.

По мне так лучше и гуманнее избавить их от того что ждет — улица, мороз, голод, жестокие люди, колеса авто! Их всех ждет смерть!

Ответственных людей в нашем Якутске в разы меньше, чем тех, кому нет дела… Самовыгул нынче в моде? Столько собак на улице?! Везде, где деревянный фонд, кошки на самовыгуле, потом котят по подъездам раскидывать на смерть.. , и им всё равно!

Какой злой волонтер подумали?! А мы просто уставшие, их так много.. И кошек и собак.. В семьи берут не часто, вообще пристраивать стало тяжело и страшно! Наши мольбы о стерилизации не слышит никто, даже те, кто берут животных крошками через волонтеров, и потом звонят сообщить что у них пополнение 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ помогите пристроить!