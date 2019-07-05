Я всегда ищу в своих картинах «луч» – художник Владимир Листровой

Арт-галерея «Ургэл» продолжает радовать якутских эстетов своими новыми мероприятиями. Очередной подарок любителям классической живописи — персональная выставка известного приморского художника Владимира ЛИСТРОВОГО, открывшаяся в городе Якутске 4 июля.

Владимир Сергеевич Листровой – живописец, член ВТОО «Союз художников России» (Уссурийское отделение), почётный член Российской академии художеств, академик-секретарь Китайско-Российской академии изобразительного искусства, лауреат золотой медали Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».

Картины признанного мастера пейзажной живописи Владимира Листрового отсылают нас к настоящему искусству. Живопись в самом прекрасном смысле его слова и в самом чистом ее виде. Вот что пишут о нем его современники:

«Дальневосточная природа с её романтикой, богатырской силой и пространственным размахом оказалась полностью созвучной художественной натуре живописца. Его лучшие достижения связаны с работой на пленэре в традициях классической русской пейзажной живописи. Он придаёт большое значение построению линейной и воздушной перспективы, пропорциональности общей композиции, светотени, колориту, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости. Постоянные поездки на пленэр дают возможность разнообразить выбор природных мотивов, приблизить искусство к зрителю, быстро воплотить эмоциональные впечатления в произведение живописи».

В экспозиции выставки «За далью – даль» более сорока картин, созданных в Приморье, Подмосковье, Хакасии, Казахстане, Белоруссии, Якутии и на Чукотке с 2000 по 2018 год.

Приглядитесь к тундре глазами Листрового. Какие яркие и в то же время натуральные краски! Какие величавые горы! А главное — сколько надежды в этой картине! Горящий очаг, позы героев картины, интуитивно говорящие нам об их заботе к своим верным друзьям собакам, многочисленные, но не «опасные» облака – все эти детали говорят о большой любви к жизни, царящей в каждой составляющей ее величества Тундры.

Деревня. У Листрового к российским селам особенная любовь. «Лирические сельские пейзажи» — так говорят об этих картинах художественные критики.

Спокойствие… Гармония… За далью – даль Листровой всегда ищет свою особенную красоту. И, по его признанию, луч. Светлое и жизнерадостное даже в самой пасмурной погоде и мрачном пейзаже.

Уважаемая гостья выставки Зинаида ИВАНОВА-УНАРОВА заметила в произведениях художника особенную «радость бытия». Оценка эксперта такого уровня многого стоит.

Приятно удивил гостей выставки другой формат таланта приморского художника – психологические портреты из серии «Русские люди». Присмотритесь к картине «Анастасия Ануфриева». Как хорошо передан в ней сильный дух русской женщины! Ее справедливый и добрый взгляд на мир. Ее щедрое гостеприимство.

Быт молодой семьи – картина «Время надежд». Сколько в этом произведении нежности, ласки и пожеланий доброй и счастливой жизни.

«Произведения Владимира Сергеевича Листрового говорят со зрителем уверенно, интересно, многопланово. Они дают ощущение внутренней свободы мастера, его возросшего живописного мастерства», — говорят о герое статьи критики.

А мы считаем, что у него помимо таланта большое и прекрасное сердце. Только у такого человека может быть такое обостренное в хорошем смысле чувство Прекрасного.

О картинах Владимира Листрового можно писать вечно, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Выставка художника будет проходить в арт-галерее «Ургэл» до 15 июля. Не упустите шанс приобщиться к прекрасному!

Ну а теперь коротко о том, как встречали художника якутские ценители художественного творчества.

Как мы узнали с уст ведущего мероприятия, Владимир Листровой – большой поклонник Якутии. Это уже второй приезд приморского художника и, надо сказать, на это раз он преодолел к нам трудный путь, приехав на своей машине…

Свои слова приветствия известному художнику сказали директор Арт-галереи «Ургэл», Народный художник РС (Я), Заслуженный художник РФ Юрий СПИРИДОНОВ, министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий КУПРИЯНОВ, начальник Управления культуры и духовного развития Антонида КОРЯКИНА, директор МБУ «Окружной центр народного творчества» г. Якутска Семен МИХАЙЛОВ, искусствовед, Заслуженный деятель искусств РС (Я) и РФ Зинаида ИВАНОВА-УНАРОВА, Председатель ВТОО «Союз художников России» Василий АМЫДАЕВ.

Напоследок наш сайт взял у знаменитого художника мини-интервью:

— Владимир Сергеевич, какова главная тема ваших картин?

— Страны моей просторы. Выставка называется «За далью даль». Ведь у нас огромная страна и в ее просторах столько красивых мест! Жалко, но мы не всегда замечаем разнообразие этой Красоты… Мало когда ей удивляемся… А что может быть лучше способности удивляться? И если я кому-то помог это сделать, это просто замечательно.

Из более приземленных своих целей относительного своего искусства могу выделить желание делать места, которые пишу, узнаваемыми, но в то же время, не превращая их в фотографию. Проще говоря, стремлюсь делать свои работы произведениями искусства.

— Чем Вас удивила Якутия?

— В первый раз в Якутии я был в 2016 году на Международном плэнэре художников. И был поражен величием вашей природы. Ленские столбы, река Лена – сколько в них чистой красоты! Удивился и самобытности якутских мест. Как прекрасно сохранена история народа саха в Соттинском музее, музеях мамонта и вечной мерзлоты. Архитектура, быт представлены в них на высшем уровне.

В нынешний свой приезд мечтаю увидеть арктическую Якутию – Усть-Неру, прижимы Индигирки, печально известную дорогу ГУЛАГ…

— Назовите источник своего «луча», который Вы привносите в каждую свою работу.

— Его источник – мое беззаботное детство. Мы с друзьями каждый год с нетерпением ждали лета. Готовились всю зиму к предстоящим летом походам. И очень расстраивались, когда планы нашего лета разбивали дожди… Тогда то и появилась привычка ждать луча. Луча, способного оживлять!