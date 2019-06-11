«Я стал жертвой вымогательства» Мужчина попросил о помощи в магазине

На пульт оператора «02» МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от кредитного эксперта федеральной торговой сети по продаже бытовой техники и электроники, о том, что один из посетителей под видом оформления кредита попросил позвонить в полицию и сообщить о вымогательстве.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» были установлены двое молодых людей 21-го и 22-х лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Выяснилось, что потерпевший и подозреваемые являются уроженцами Среднеколымского района. Используя надуманный повод, злоумышленники с применением насилия потребовали у «земляка» денежные средства, на что тот был вынужден согласиться. Чтобы выплатить деньги, он попросил родственников одолжить ему ноутбук, который затем сдал в ломбард. Полученные 9000 рублей он сразу передал подозреваемым.

Однако, они решили не останавливаться на этом и потребовали у него оформить в кредит дорогостоящий сотовый телефон. В маркете цифровой электроники ими был выбран смартфон известной марки стоимостью 50 000 рублей. Потерпевший, обратившись в кредитный отдел, попросил работников позвонить в полицию и сообщить о вымогательстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство с применением насилия», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до от 3 до 7 лет.