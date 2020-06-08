Я не знал, что будет так круто! Участники о первом онлайн-лагере в Якутии

С 1 июня центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» запустил онлайн-лагерь «Сосновские каникулы» продолжительностью 10 дней, бесплатно для всех желающих ребят из Якутии.

Онлайн-смена призвана, прежде всего, помочь детям провести время с пользой во время карантина, даже в стенах собственной квартиры.

В первой онлайн-смене принимают участие более 400 детей со всей республики в возрасте от 6,5 до 17 лет. Каждый день смены является тематическим, ребята с утра участвуют в физкультминутке в режиме прямого эфира в инстаграм, с 12 часов занимаются по курсам дополнительного образования, а вечером проходят развлекательные активности от вожатых.

Участники онлайн познакомились со сверстниками из разных районов республики, оценили активности от организаторов. Так история первой онлайн-смены «Сосновские каникулы» уже пополнилась лучшими работами по курсам дополнительного образования, отзывами и приятными впечатлениями, о чем свидетельствуют высказывания участников.

Ускеева Эржэна, 16 лет, ученица 9 класса школы №2 г.Якутска.

«Онлайн-курсы «Соснового бора» для меня прошли очень продуктивно и познавательно. На занятиях по направлению «Digital T-Design» (педагог Александр Сыромятников) мы изучали программу Figma. На сегодняшний день умение пользоваться данным приложением довольно-таки востребовано. Мне понравилась система обучения – подробные и понятные видео-уроки с домашним заданием. Уверена, что знания, приобретенные на курсах, буду применять на практике».

Местников Аслан, 12 лет, ученик Технического лицея пос. Ытык-Кюель Таттинского улуса.

«Меня зовут Местников Аслан я из Таттинского улуса. Занимаюсь на курсах «Суолдьут», курс по выживанию в лесу. Огромное спасибо моему вожатому Михаилу за то, что он нас научил как выживать в лесу, фильтровать воду, собирать экстренный комплект туриста, оказывать первую помощь при травмах туристу. Еще там у нас было кругосветное путешествие по миру. Он еще много-много интересного рассказал. А на утренних зарядках я научился танцевать вместе с вожатой Сардааной Яковлевой. Научился крутым танцам, я танцевал как никогда! Я не знал, что может быть так круто на зарядке. Еще вожатские игры с Валерией и Анатолием это было супер! Самое сказочное и волшебное начинается вечером — это время мудрости с Аленой Андреевной. Здесь Алёна рассказывает притчи, учит быть честным, добрым справедливым. Еще здесь проходят встречи со звездами. Так, мы смогли пообщаться с певцом и музыкантом Эрхааном и Михаилом Кычкиным. Я так хочу попасть в реальности «Сосновый бор», встретиться с нашими супер вожатыми, обнять их всех! Огромное им всем спасибо! Я так буду скучать по «Сосновому бору», по нашим вожатым!».

Корнилова Наташа, 16 лет, ученица Саха политехнического лицея.

«В «Сосновом бору» я была всего один раз и лагерь оставил для меня только приятные воспоминания. Этим летом я хотела в последний раз поехать в лагерь, но из-за пандемии не смогла. Проведение онлайн-смены стало для меня праздником. Я сразу же записалась на несколько полезных и интересных для меня курсов. Даже дистанционно вожатые лагеря смогли передать всю атмосферу незабываемых лагерьских дней. Каждый день мы участвовали в интересных и веселых программах. Во время долгого карантина «Сосновый бор» смог подарить нам прекрасные и полезные первые дни лета. На курсах я узнала очень много нового. Каждый день проходит насыщенно и продуктивно. Я благодарна всем вожатым за веселое времяпровождение и за большой труд для нас. Желаю вам ещё больше новичков, которым так же, как и мне, память о «Сосновом боре» будет согревать сердце на долгие годы!».

Эверстова Таня, 13 лет, ученица Городской классической гимназии.

«Всем привет! Меня зовут Эверстова Таня мне 13 лет. Думаю, всем хотелось бы провести летние каникулы веселясь и наслаждаясь в лагере. Но из-за пандемии пришлось поменять планы на лето. Пролистывая ленту в инстаграме, я наткнулась на интересную рекламу о летнем онлайн-лагере, который проводит «Сосновый бор». Так, я записалась на три чудесных курса. Первый курс «Мир Психологии» (преподаватель Заровняева Айталина Андреевна) — замечательный курс, чтобы узнать много нового о психологии людей об их чувствах и мыслях. Второй курс «Познай себя» (преподаватель Мартынова Алена Ильинична), благодаря этому курсу вы сможете узнать про свой внутренний мир и познать самого себя таким, какой вы есть. И, наконец, последний, третий курс «SMM продвижение в Instagram» (преподаватель Куприянова Ангелина Еремеевна) очень полезный курс для начинающих бизнес-блогеров в Instagram. Все хитрости и лайфхаки для продвижения только на этом курсе. Но на этом еще не все. «Сосновый бор» так же проводит разные крутые мероприятия для детей. Вожатые каждый раз стараются создавать новые, полезные и веселые идеи для этих мероприятий. В итоге хочу сказать, что все курсы мне очень понравились, несмотря на то, что все проводилось в онлайн формате, лагерь «Сосновый бор» дарит радость и задор. Хотелось бы поблагодарить всех преподавателей и вожатых за их старание и терпение. Хоть эта смена еще не закончена, но я уже довольна всеми этими уроками, что проводились за все эти дни. «Сосновый бор», спасибо!».

Мама десятилетнего Андрея Сабурова, участника онлайн-лагеря, рассказала, что сын быстро увлекся курсом по 3D моделированию, так как он любит «Лего» и гоночные машины. «Об онлайн курсах «Соснового бора» мы узнали из рассылки в ватсапе, выбор курсов был большой, темы очень интересные, глаза разбежались! Но в итоге Андрей остановился на 3D моделировании в программе SketchUp. Его привлекла возможность создавать любые 3D модели — от гоночных болидов до домов. Благодаря преподавателю курса, Аполлону Владимировичу, который все прекрасно объясняет в Zoom и whatsapp, ребенок быстро во всём разобрался и его, по сути, было не оторвать от программы. Этот курс не только развивает технические навыки, обучает работе в программе, но и дает свободу творчества. Как сказал сам Андрей: «Понравилось, что можно делать, что хочешь, и прикольно, как из плоских объектов получается 3D». Причем курс подойдёт для любого возраста, если есть интерес к конструированию и моделированию, не только для тех, кто постарше. Очень рекомендую!», — поделилась с нами Мельничук Татьяна Александровна, мама Сабурова Андрея.

Вот такие теплые отзывы побуждают организаторов к повышению содержательности и качества работы и являются поддержкой в этом первом опыте организации онлайн-смен.