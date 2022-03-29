Я (не) боюсь: В Якутске состоится открытие современной выставки

2 апреля в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Я (не) боюсь». Посетители смогут через работы художников взглянуть своим страхам в лицо и попытаться побороть их.

Выставка уникальна тем, что в ней поднимаются вопросы творческого осмысления феномена страха. Экспозиция представит работы Союза художников Якутии, студентов Арктического государственного института культуры и искусств и творческих деятелей.

«Больше всего мы боимся неизвестности. Все мы по большей части не решаемся даже представить себе целиком то, чего боимся. Лучший способ справиться со страхом – посмотреть ему в глаза», – делятся организаторы.

Экспозиция создана в виде синтеза классической картинной выставки и мультимедиа технологий: произведения живописи на полотнах, интерактивные иллюстрации, художественные арт-объекты. Посетители смогут через работы художников взглянуть своим страхам в лицо и попытаться побороть его.

Выставка представит три зоны: «Сумерки», «Ночь», «Рассвет». «Сумерки» – место встречи человека со своими переживаниями. «Ночь» – здесь посетителю придется ответить на самые сложные вопросы, обнаружить свою силу и найти путь к умиротворению. «Рассвет» станет отражением внутреннего спокойствия.