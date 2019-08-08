Я — коренной! Акция аборигенов России в соцсетях

Международный день коренных народов мира в этом году посвящен языкам коренных народов. В преддверие праздника аборигены России в соцсетях развернули акцию «Я — коренной!»

Для большинства аборигенных народов, проживающих в Арктическом, Сибирском и Дальневосточном регионах, серьезнейшим испытанием становится экзамен на этническую выживаемость в связи с расширяющимся доступом к углеводородам и другим полезным ископаемым, новым экономическим бумом на Севере и давлением на природу, с одной стороны, и изменением климата, его влиянием на традиционное природопользование с другой стороны.

Вопрос идентификации коренных народов и право на традиционный образ жизни стоит очень остро. В последнее время коренные народы России вынуждают доказывать через суд свою национальную принадлежность, чтобы иметь возможность заниматься традиционными видами хозяйствования — рыболовством, охотпромыслом и т. д. — (дело Геннадия Щукина (Таймыр), Андрея Данилова (Мурманская область)). Предлагаемые меры по «реестру-учету» коренных малочисленных народов тоже не решают проблемы.

Коренные народы России предлагают присоединиться к флешмобу с хэштагами #якоренной #нашитрадиции #IndigenousPeoples #SaveSiberia, #savesiberianforest #saveindigenousland Выставляется фото с традиционным видом деятельности или питания, регион проживания, какая национальность.

«Так мы познакомимся с другими народами, которые вынуждены жить в городах и поселках, но не забыли свою культуру и традиции. Так мы поддержим Геннадия Щукина и Андрея Данилова в отстаивании права на традиционный образ жизни. Так мы покажем миру — Мы есть! Мы — коренные! Я — коренной!», — говорится в призывах инициаторов акции.

Tina Sovkina: «Мунн лū сāм! Я — Саами! Живу в Мурманской области. с. Ловозеро. Наше: рыболовство, охота, оленеводство, сбор дикоросов, саамское рукоделие. Мыйй лебпь эфтэсть! Мы — вместе!»

Анна Кай: Я — ламутка. Живу в городе, но не забываю традиции своих предков. В Магаданской области коренные малочисленные народы веками занимались оленеводством, рыболовством, охотой и сбором дикоросов.

К акции присоединяются также представители не только коренных малочисленных народов.

Татьяна Ефремова: «Я — Татьяна Ефремова, я не саами, но поддерживаю Андрея Данилова в отстаивании права на традиционный образ жизни! Мыйй лебль эфтэсть! Мы — вместе! #мыкоренныенароды #КМНС #indigenousPeoples #нашитрадиции #зовпредков»

В Российской Федерации проживают более 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (сокращенно – коренные малочисленные народы Севера, коренные народы Севера, народы Севера). В соответствии с законодательством РФ, к коренным малочисленным народам Севера относятся народы, проживающие на территориях традиционного проживания своих предков, сохраняющие самобытный уклад жизни, насчитывающие в России менее 50 тыс. человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Наряду с отличительными социальными характеристиками и специфическим культурным обликом, главная особенность этих народов – сохранение традиционных систем жизнеобеспечения и прежде всего форм хозяйственной деятельности (оленеводство, охота, рыболовство и собирательство).