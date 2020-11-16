Я хотела показать свой народ и культуру — кондитер Харчана Иванова

На днях якутяне узнали замечательную новость — наша землячка Харчана ИВАНОВА взяла золото в самом престижном мировом конкурсе «Cake International 2020», в котором приняло участие 59 стран.

Sakhalife взял эксклюзивное интервью у автора самых шедевральных тортов республики.

— Харчана, расскажите немного о себе.

— Я сама из родом Бетюнцы Намского улуса, росла в многодетной семье рабочих. Мой отец КИРИЛЛИН Николай Михайлович рано ушёл из жизни, поэтому наша мамочка Татьяна Петровна на своих плечах нас всех подняла. Училась я в Новосибирске в институте связи и телекоммуникаций. Вышла замуж и много лет жила в с.Эльгяй Сунтарского улуса. В данное время из-за необходимости лечения детей переехали в Якутск.

— Где Вы учились кондитерскому делу?

— У меня нет ни кондитерского, ни художественного образования. Все благодаря труду, желаниям достичь поставленных целей и нескольких лет наработок с посещением дорогих мастер-классов и онлайн-школ.

По лепке я училась у Дениса ЗУЕВА, когда он приезжал в Якутск со своим мастер-классом, так же большой вклад в мои знания внесла Татьяна НАЗАРОВА, у неё я училась на курсах заочно, в режиме онлайн.

Такие курсы хороши, но все-таки, в большей степени, все зависит от самого человека, от его вкуса, взгляда, усердия. Конечно, тут ещё нужна практика, много лепить.

Надо сказать, что я не искала призвания в кондитерском деле, к этому жизнь сама привела. Когда у тебя больные дети, денег не хватает всегда и чтобы, как то вытянуть семью, занялась тем, что у меня неплохо получалось, а началось всё с 2014 года, с тех пор не прекращаю свою кондитерскую деятельность.

— Расскажите, пожалуйста, более подробно о конкурсе «Cake International 2020». Почему выбрали именно тематику Олонхо? Сколько времени ушло на работу?

— Этой осенью я должна была поехать на живой конкурс в Англию в составе российской команды. Но из-за пандемии конкурс провели онлайн. Это престижный конкурс кондитеров-декораторов, тут в основном соревнуются в творческих умениях. Все прямые эфиры проходили в платных группах в Фейсбуке. С какой работой вытавляться я выбирала сама.

Конечно же, в таком масштабном конкурсе я хотела показать свой народ и свою культуру и однозначно выбрала сделать сюжет из Олонхо.

Работа выполнена полностью из съедобных материалов, но это выставочный экспонат, не для питания. Торт миниатюрный, высота всей композиции 30 см. Делала его почти месяц, в основном работала по ночам.

В самом конкурсе критерии оценок были очень высокие — начиная от презентации, то есть, по сути, это работа профессионального фотографа, до мельчайших деталей изучают можно сказать под микроскопом, если использовать фотошоп и вдруг что-то им покажется сомнительным – сразу дисквалификация.

Очень много качественных работ было дисквалификацировано, поэтому я очень сильно волновалась. А у меня же работа, снятая на обычный телефон дома. Считаю, мой труд высоко оценили, я очень счастлива, что сделала это, все не зря!

— В каких ещё конкурсах Вы принимали участие?

— К сожалению, у меня нет финансовой возможности, так как нет постоянного спонсора, чтоб выезжать на очные соревнования. Поэтому я в основном участвовала в онлайн- конкурсах.

Самым большим достижением до этого было участие в международном проекте «Викинг» из Школы 3D скульптуры Юлии ЧЕРНАКОВОЙ, там мой торт занял 2 место, уступив несколько баллов Эстонии.

В конкурсе российского журнала «ТортДеко» моя работа с аэрографией девушки-индианки была выбрана «Лучшим тортом августа 2019 г.» и по итогам года получила наибольшее количество голосов. Но в последний момент руководство поменяло условия и «Лучшим тортом года» был выбран другой торт, поэтому у меня было 2 место.

Весной этого года меня выбрали для участия в Международной коллаборации «Chinese Fantasy», я участвовала с лучшими мастерами кондитерского искусства, из России были выбраны всего 15 мастеров и их учеников, в том числе и я, чему безмерно рада.

После этой коллаборации я попала в состав Российской команды для участия в живой выставке «Cake International 2020» в Англии. Россия должна была впервые поехать командным составом.

К этой поездке готовилась с лета, так как поездку и все расходы несут сами конкурсанты, я все лето искала спонсоров, откликнулись простые люди-якутяне, помощь отправляли кто-сколько смог, последние деньги с карточки отправляли вплоть до копеек… Я очень ценю и безмерно им благодарна, низкий всем поклон за то, что верили в меня, в мой успех , также руки помощи протянули сунтарская фирма «Айан-Суол» и администрация Сунтарского улуса. Из необходимых 450 тысяч, так я собрала около 200 тысяч рублей. Конечно, я эти деньги отложила на поездку в Англию на следующий год, так как живой конкурс перенесли на следующий год и наши заявки и билеты участия также перенеслись.

— У Вас каждый торт шедеврален, каким именно гордитесь и можете выделить? Или тот самый торт еще впереди?

— Обычно в конце года делаю итоги особенных работ уходящего года. Я каждым своим творением горжусь, все работы делаю от души и с большой любовью. Поэтому вот так вот выделить не могу. Думаю каждый, кто подписан на мою страничку может сам выбрать на свой взгляд. А для меня они все мои детища, а из детей же не выбираешь кто лучше!