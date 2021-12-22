22.12.2021
19:00
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Общество

Я хочу научиться говорить на родном языке — Яндекс научит

Главным материалом очередного выпуска журнала ТЕХНО стал документальный фильм «Саха Тыла. Как научить машину понимать якутский».

Якутянин Алексей Иванов собрал основу для обучения нейросети и обратился к программистам Яндекса. Вместе им удалось сделать доступным якутский язык для большого количества людей.

Алексей собрал корпус якутских текстов и подготовил более 100 тысяч строк на разные темы, но все же данных оказалось недостаточно и разработчики решили проблему, придумав систему обучения на языках, родственных якутскому.

В фильме объясняется, как устроен машинный перевод, герои занимаются сохранением родного якутского языка — учат его во взрослом возрасте. Съёмками фильма в Якутии и Москве занималась студия Stereotactic.

Герои фильма — люди, которые своим творчеством помогают сохранить родной язык, они используют его в работе, снимают фильмы, пишут музыку.

Дуня Захарова — современная художница родом из Якутии

IAN HOPELESS — рэпер, пишет треки на двух языках. 

Crispy Newspaper — хардкор-группа лейбла Юность Севера

Андрей Ноговицын — преподаватель и фотограф, который учит забытый язык заново 

Люба Борисова — режиссер кинокомпании Сахафильм, где зародился феномен якутского кино 

Алексей Васильев — фотограф, исследующий якутские традиции

Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HupI6xOvWkc
Источник: Лиза Журова, Яндекс
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