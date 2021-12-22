Я хочу научиться говорить на родном языке — Яндекс научит
Главным материалом очередного выпуска журнала ТЕХНО стал документальный фильм «Саха Тыла. Как научить машину понимать якутский».
Якутянин Алексей Иванов собрал основу для обучения нейросети и обратился к программистам Яндекса. Вместе им удалось сделать доступным якутский язык для большого количества людей.
Алексей собрал корпус якутских текстов и подготовил более 100 тысяч строк на разные темы, но все же данных оказалось недостаточно и разработчики решили проблему, придумав систему обучения на языках, родственных якутскому.
В фильме объясняется, как устроен машинный перевод, герои занимаются сохранением родного якутского языка — учат его во взрослом возрасте. Съёмками фильма в Якутии и Москве занималась студия Stereotactic.
Герои фильма — люди, которые своим творчеством помогают сохранить родной язык, они используют его в работе, снимают фильмы, пишут музыку.
Дуня Захарова — современная художница родом из Якутии
IAN HOPELESS — рэпер, пишет треки на двух языках.
Crispy Newspaper — хардкор-группа лейбла Юность Севера
Андрей Ноговицын — преподаватель и фотограф, который учит забытый язык заново
Люба Борисова — режиссер кинокомпании Сахафильм, где зародился феномен якутского кино
Алексей Васильев — фотограф, исследующий якутские традиции
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