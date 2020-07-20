Я бы проголосовал за досрочное прекращение полномочий Ил Тумэна — Виктор Фёдоров

Около двух лет назад глава Якутии Айсен Николаев впервые заявил о том, что Ил Тумэн должен стать профессиональным парламентом, сообщает ТайгаПост. Не раз это повторял, мотивируя собственную позицию. Пока видимых шагов на пути к постоянно действующему депутатскому корпусу республики обыватели не заметили. Свое мнение сегодня готов высказать один из самых известных парламентариев Якутии, народный депутат V и VI созывов Ил Тумэна Виктор ФЕДОРОВ. По его мнению, республике необходим профессиональный парламент, работающий не от заседания к заседанию. И не беда, что Ил Тумэн в России может стать «белой вороной».

Народный депутат Якутии Виктор ФЕДОРОВ поделился своим мнением с читателями ТайгаПост:

— Считаю, что республике нужен профессиональный парламент, полностью работающий на постоянной основе. Сегодня государственные должности в Ил Тумэне замещают 19 депутатов — спикер, три его заместителя и 15 председателей постоянных комитетов и комиссий. Еще 51 депутат работает на общественных началах. Такая схема действует уже четвертый созыв и как будто нареканий не вызывала. При этом парламент республики регулярно критиковали за то, что он не формирует федеральную повестку, а буквально плетется в ее хвосте.

В чем, на мой взгляд, причина этого? Еженедельно в Ил Тумэн поступают десятки законопроектов и инициатив, рассматриваемых в Государственной Думе и Совете Федерации, которые работают ежедневно и на постоянной основе, требующих обсуждения и заключения народных депутатов Якутии. Для этого необходимо, во-первых, провести заседание профильного комитета, после чего его мотивированное решение выносится на общее обсуждение депутатского корпуса во время пленарного заседания. Пленарные заседания Ил Тумэна в среднем проходят раз в месяц. Летом каникулы. И мы физически не в состоянии высказать свое мнение по каждому присланному законопроекту или инициативе.

Может быть, открою тайну, но, наверное, большинство подобных документов не изучается парламентариями республики — просто на это нет времени. Нельзя же ведь срочно вызвать на пленарное заседание в Якутск всех депутатов, большинство из которых находятся за пределами города Якутска. А потом мы удивляемся, какие законы принимает Государственная Дума и возмущаемся, что с ними не согласны.

Приведу лишь один пример: в октябре 2019 года в адрес Ил Тумэна поступил законопроект, разрешающий строить на Севере платные дороги без альтернативы бесплатных. Председатель Госсобрания отписал его председателю профильного комитета, а тот отказался рассматривать законопроект, поскольку заключение на него нужно было дать до проведения очередного пленарного заседания.

Что нам даст профессиональный парламент, работающий на постоянной основе. Депутаты могут собраться на заседание в любое время и обсудить наиболее важные вопросы. Так работает Государственная Дума за исключением каникул и времени для работы депутатов в избирательных округах. Когда наш парламент станет профессиональным, а не по большей части общественным, Якутия, уверен, может сделать серьезный рывок в своем развитии. Мы перестанем быть какой-то огромной замороженной территорией, до которой, извините, долго доходит… Ил Тумэн будет гибким, способным оперативно принимать решения и рождать инициативы.

Кроме того, много нареканий вызывает сам стиль работы многих народных депутатов. Их не видно и не слышно, их не возможно найти, приемы депутата ведутся от случая к случаю, нет обратной связи, все обращения уходят куда то в черную дыр, просто встретится со своим депутатом не возможно, где они находятся и чем они занимаются не известно. А это так и будет потому, что только 25% народных депутатов работают на профессиональной основе, получают зарплату, имею должностные обязанности, постоянно находятся на рабочем месте и у них есть сотрудники. В принципе верно то, что работа без заработной платы – это хобби. Хочешь делай, хочешь не делай…

— Сколько в России профессиональных региональных парламентов?

— Московская городская Дума приняла закон о том, что следующий ее созыв перестанет быть профессиональным. Таким образом, в России постоянно действующими в скором времени останутся лишь заксобрания Чечни и Санкт-Петербурга. Но мы не должны бояться оказаться этакой «белой вороной» среди субъектовых парламентов. Если мы покажем эффективность новой формы, то, думаю, наш пример станет заразительным. Напомню, что первый и второй созывы Ил Тумэна были профессиональными, и их работу до сих пор высоко оценивают. Опыт у нас уже есть, его нужно использовать и развивать. Для этого в первую очередь нужна политическая воля.

— А политическая воля, по-вашему, есть? Реальных рычагов для роспуска Ил Тумэна сегодня не просматривается. Сами же депутаты вряд ли проголосуют за свой роспуск.

— Вряд ли. А я бы проголосовал. Думаю, многие коллеги со мной солидарны. Мы не должны держаться за мандаты в ущерб интересам республики. Мы не только законодательный, но и представительный орган власти — представляем интересы якутян. Уверен, что в интересах якутян, чтобы Ил Тумэн был реформирован в работоспособный, инициативный парламент.

В декабре 2018 года на встрече с главными редакторами республиканских изданий Айсен Николаев заявил: «Рано или поздно мы должны будем прийти к постоянно действующему парламенту, где в ежедневном режиме, а не от сессии до сессии, будут работать, может, 20, может, 25 депутатов. Мы реагируем постфактум. Мы не успеваем по очень многим моментам даже предложить идеи. Если был бы постоянный парламент с ежедневным мониторингом и обсуждением тех или иных вопросов, начиная от недр и заканчивая окружающей средой, мы могли бы не просто гнаться за федеральной повесткой, а формировать её”.

Это свидетельствует, что политическая воля руководства республики есть. Теперь нужны механизмы ее реализации. Необязательно через роспуск парламента. Может быть, профессиональным станет уже следующий седьмой созыв, а нынешний созыв народных депутатов сформирует для него хорошую законодательную базу.

— Виктор Николаевич, оппоненты идеи профессионального Госсобрания часто приводят следующий довод: если всех депутатов посадить на зарплату, бюджет Ил Тумэна вырастет до небес. Да вы и сами два года назад говорили: «Куда мы рассадим 70 профессиональных депутатов?.. Придется строить еще один Ил Тумэн, что из области бреда». Не кажется ли вам, что инициатива раздувать финансирование парламента в нынешней ситуации, мягко скажем, несвоевременна?

— Считаю, что вместо нынешних 70 народных депутатов в Ил Тумэне должно остаться 25-30 постоянников. Количество комитетов и комиссий нужно сократить с 15-ти раза в два-три. Чтобы в каждом подразделении работали хотя бы три-четыре депутата. Что сегодня может сделать один председатель комитета? Ничего. Ему бывает даже проблематично собрать своих членов, поскольку опять же они на общественных началах и зачастую живут за пределами Якутска. Один председатель, даже самый умный, не может всегда генерировать правильные идеи. Когда же в штате комитета будет несколько постоянных членов, это позволит проводить настоящее обсуждение инициатив в режиме реального времени. А в споре, как известно, рождается истина.

Что касается финансирования Госсобрания. При сокращении численности депутатов сократятся расходы на проезды, гостиницы, командировки. Кроме этого, необходимо снизить число работников аппарата Ил Тумэна с нынешних 170 хотя бы до 100 человек. Мы высвободим колоссальные средства, которые не только покроют зарплату депутатов, но и по моим расчетам дадут экономию в сравнении с нынешним бюджетом Ил Тумэна. Так что дело здесь не в деньгах и не в новом здании для парламентариев…

— Не секрет, что многих депутатов, особенно избираемых по партийным спискам, избиратели видят только на предвыборных встречах. Профессиональный парламент может изменить эту ситуацию?

— Должен. Депутат на постоянной основе будет обязан регулярно проводить встречи с избирателями. Считаю возможным предусмотреть и их общественные приемные в районах, для чего выделить небольшое финансирование за счет экономии нынешних расходов Ил Тумэна. Действительно, большинство депутатов на общественных началах не только не утруждают себя регулярными встречами с избирателями, но и не вникают в суть вносимых документов, ограничиваясь лишь нажатием кнопок на пленарных заседаниях и редкими посещениями комитетов и комиссий, где они числятся. А в основном голосование идет заочно, что председатель комитета им отправил, то и одобрили… Но это уже тема для отдельного разговора про реальное повышение статуса и ответственности народного депутата Якутии.