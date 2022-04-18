XXXVI сессия Ил Тумэна рассмотрит 34 вопроса

В проект повестки тридцать шестого (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), запланированного 18 апреля 2022 года, предварительно включено 34 вопроса.

Распоряжение о созыве XXXVI (внеочередного) пленарного заседания парламента Якутии подписано председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексеем ЕРЕМЕЕВЫМ 8 апреля 2022 года.

Пленарное заседание начнется 18 апреля 2022 года в 10:00 часов по местному времени.

Прямая трансляция будет проведена на официальном youtube канале парламента Якутии.

Первым в повестке представлен блок вопросов, связанных с кадровыми назначениями.

Депутаты рассмотрят проекты постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) о даче согласия главе РС (Я) на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка в РС (Я), об избрании на должность мировых судей судебных участков № 23 Нюрбинского района, № 31 Усть-Алданского улуса, № 37 и № 38 г. Нерюнгри. Также будет рассмотрен вопрос о прекращении полномочий конституционного советника РС (Я) Александра СЕДАЛИЩЕВА.

В рамках первого чтения парламентарии рассмотрят 17 законопроектов:

— № 411-6 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 408-6 «О единовременной денежной выплате за счет средств республиканского материнского капитала «Семья», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 408-6 «О единовременной денежной выплате за счет средств республиканского материнского капитала «Семья», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 377-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 381-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 386-6 «О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Якутии;

— № 376-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой, В.Н. Губарева, Е.Х. Голомаревой, Н.Ф. Захаровой, О.Т. Михайловой, В.М. Прокопьева, Н.Л. Румянцевой, М.Н. Христофоровой, Л.Л. Явловской;

— № 387-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, В.Н. Губарева, В.М. Прокопьева, Ю.М. Николаева, П.П. Петрова, Я.А. Ефимова, В.И. Чичигинарова, А.М. Находкина, А.Н. Атласовой, М.Д. Гуляева;

— № 382-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и территорий Республики Саха (Якутия) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 397-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 398-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 403-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О ветеринарии», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 394-6 «О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М. Афанасьева, В.М. Прокопьева;

— № 393-6 «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О региональном государственном экологическом контроле (надзоре) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М. Афанасьева, В.М. Прокопьева;

— № 396-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 395-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом – ископаемыми остатками мамонтовой фауны», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М. Афанасьева, В.М. Прокопьева;

— № 391-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, Т.Д. Егоровой, Н.Ф. Захаровой, В.А. Лютого, О.Т. Михайловой, С.И. Никитина, Н.Л. Румянцевой, М.С. Силкиной, Р.В. Солнышкиной;

В рамках второго чтения депутаты рассмотрят пять законопроектов:

— № 357-6 «О прекращении осуществления отдельными органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) переданных им отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния и о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления городского округа, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 356-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Методике распределения субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 369-6 «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О бесплатной юридической помощи в Республике Саха (Якутия)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.А. Григорьевой, А.Н. Атласовой, С.М. Березина, А.Н. Дороганя, А.А. Кошукова, О.Т. Михайловой, С.И. Никитина, В.Д. Никифоровой, Н.Л. Румянцевой, М.С. Силкиной, Р.В. Солнышкиной, М.Н. Христофоровой, Л.Л. Явловской;

— № 370-6 «О внесении изменений в статьи 20 и 21 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.А. Григорьевой, А.Н. Атласовой, С.М. Березина, А.Н. Дороганя, А.А. Кошукова, О.Т. Михайловой, С.И. Никитина, В.Д. Никифоровой, Н.Л. Румянцевой, М.С. Силкиной, Р.В. Солнышкиной, М.Н. Христофоровой, Л.Л. Явловской;

— № 368-6 «О внесении изменения в статью 25 Закона Республики Саха (Якутия) «О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.А. Григорьевой, А.Н. Атласовой, С.М. Березина, А.Н. Дороганя, А.А. Кошукова, О.Т. Михайловой, С.И. Никитина, В.Д. Никифоровой, Н.Л. Румянцевой, М.С. Силкиной, Р.В. Солнышкиной, М.Н. Христофоровой, Л.Л. Явловской.

Кроме того, планируется рассмотрение проектов постановлений Госсобрания (Ил Тумэн) «О формировании Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)», «О Докладе Конституционного совета Республики Саха (Якутия) о состоянии и развитии конституционного законодательства Республики Саха (Якутия)», «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 2021 году», «Об информации о деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) за 2021 год», «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2021 год», «О внесении изменения в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О поручении Счетной палате Республики Саха (Якутия)».