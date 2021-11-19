XXXI сессия Ил Тумэна рассмотрит 36 вопросов

В проект повестки XXXI (очередного) пленарного заседания Ил Тумэна предварительно включено 36 вопросов

В проект повестки тридцать первого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), запланированного на 30 ноября 2021 г., предварительно включено 36 вопросов.

Распоряжение о созыве XXXI (очередного) пленарного заседания парламента Якутии подписано председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексеем Еремеевым 8 ноября 2021 года.

Пленарное заседание начнется 30 ноября 2021 года в 10:00 часов по местному времени.

Первыми в повестке традиционно парламентарии рассмотрят кадровые вопросы. Так, будут рассмотрены проекты постановлений по подтверждению полномочий народных депутатов республики Вячеслава Куличкина и Алексея Ромашова, также в повестке вопросы об избрании мировых судей судебных участков Ленского, Момского, Олекминского и г. Нерюнгри.

В режиме первого чтения в повестку вошли следующие проекты законов:

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И.Андреева, М.Н.Евсеева, Н.Ф.Захаровой, А.Ю.Николаева;

— «О порядке формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— «О прожиточном минимуме в Республике Саха (Якутия), внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных сведений», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в статьи 8 и 58 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И.Чичигинарова, А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, С.М.Березина, О.Т.Михайловой, Н.Л.Румянцевой, А.А.Семенова, М.С.Силкиной, М.Н.Христофоровой, Л.Л.Явловской;

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И.Чичигинарова, А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, С.М.Березина, О.Т.Михайловой, Н.Л.Румянцевой, А.А.Семенова, М.С.Силкиной, М.Н.Христофоровой, Л.Л.Явловской;

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О недрах» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева;

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева;

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) П.В.Ксенофонтова, Ф.В.Габышевой, П.П.Петрова, И.И.Данилова;

— «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» и статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В.Габышевой, Е.Х.Голомаревой, П.В.Ксенофонтова, М.Н.Христофоровой;

— «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия).

В рамках второго чтения народные депутаты рассмотрят законопроекты:

— «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О реализации на территории Республики Саха (Якутия) отдельных положений федеральных законов в сфере кадастра недвижимости и внесении изменений в статьи 12 и 13.1 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) в связи с принятием Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И.Чичигинарова, А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, С.М.Березина, О.Т.Михайловой, Л.Л.Явловской.

В третьем чтении будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия).

Кроме того, депутаты рассмотрят проекты постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О поручении Счетной палате Республики Саха (Якутия)», «О поправках к проекту федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», «О внесении изменения в пункт 1 постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 года ГС № 31-VI «Об утверждении персонального состава комиссии по наградам Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».