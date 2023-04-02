XXVI республиканская научно-практическая конференция «Алексеевские чтения»

Особенностью ежегодных традиционных чтений явилось то, что они были нацелены на вопросы методической подготовки учителя, на раскрытие приемов и методов работы с обучающимися в предметных областях. Одно из важных требований конференции — отражение технологии Михаила Андреевича Алексеева в деятельности участников чтений, так как в его педагогическом наследии мы находим ответы на самые важные вопросы современного образования: учет интересов детей в выстраивании внеурочной деятельности, деятельностный подход в организации урока, внеклассной работы, профессиональные пробы для учащихся. За всем этим – непростая судьба простого сельского учителя, оставившего неизгладимый след в образовании республики, в сердцах сотен своих учеников.

30-31 марта сего года в с. Верхневилюйск состоялась республиканская научно-практическая конференция «Алексеевские чтения», посвященная памяти Михаила Андреевича Алексеева, народного учителя СССР. Организаторами конференции являются АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II», ИМИ СВФУ, МКУ УО Верхневилюйского улуса, РЛИ г.Якутска и ВВРЛИ имени М.А.Алексеева.

В рамках НПК были организованы выставки образовательных проектов учреждений Верхневилюйского улуса «Учитель перед именем твоим…», интерактивные выставки, мастер-классы, постерные сессии, переговорные площадки. Программу «Алексеевских чтений» обогатили выступления, мастер-классы для педагогов, уроки и занятия для обучающихся специально приглашенных гостей: Таумова Ирбулата Джуламановича, к.ф.н., учителя ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей Наяновой» и Игоря Владимировича Черняева, заместителя руководителя предметной комиссии ЕГЭ по математике, члена жюри городской олимпиады по математике г. Санкт-Петербурга. Гостями были и студенты ФТИ и ИМИ СВФУ, будущие специалисты республики, всецело настроенные на свою будущую профессию. Молодые ребята провели для учащихся 11 классов улуса профориентационные мероприятия.

Экспертный совет в составе д.и.н., заведующего кафедрой развития личности Архипова Н.Д., к.п.н. учителя физики ЯГНГ Семенова А.А., заведующего кафедрой аттестации АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК Яковлевой Е.Н., руководителя УМО Вилюйского улуса Николаевой С.А., учителя родного языка и литературы ГБОУ РС(Я) «ВВРЛИ М.А.Алексеева» Никифоровой Т.К. в сотрудничестве с ветеранами педагогического труда и молодых учителей работали по 6 секциям конференции. Председатели экспертных комиссий, выступая с обобщениями работы секций, отметили, высокий содержательный и организационный уровень конференции.

Традиционная научно-педагогическая конференция стала ярким дополнением в копилку мероприятий Года педагога и наставника, объявленного Президентом РФ В.В.Путиным в 2023 году.