Изменена дата сессии Ил Тумэна

29 октября 2020 года внесены изменения в распоряжение №155 от 22 октября 2020 года «О созыве двадцать первого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

Пленарное заседание состоится 10 ноября 2020 года. Заседание начнется в 10.00 часов по местному времени.

Перенос даты проведения пленарного заседания продиктовано необходимостью рассмотрения законодательной инициативы главы РС(Я) «О проекте закона РС(Я) «О внесении изменений в Закон РС(Я) «О налоговой политике РС(Я)» и отдельные законодательные акты РС(Я)».

Повестка двадцать первого (очередного) пленарного заседания в настоящее время дорабатывается.

Кроме избрания на должность мировых судей, предполагается включение в повестку вопросов дачи согласия на назначение председателя правительства РС(Я), а также отдельных членов правительства в соответствие с Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) и Конституционным законом Республики Саха (Якутия) «О Правительстве Республики Саха (Якутия)».