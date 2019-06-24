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 XII Международный Летний Институт «Современная школа: цифровая трансформация образовательной среды»

ИРОиПК им. С.Н.Донского-II продолжает занимать ведущую позицию в повышении квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников образования.  Сегодня здесь начал свою работу XII Международный Летний Институт по теме: «Современная школа: цифровая трансформация образовательной среды». Для участия в главном событии года из 30 районов республики прибыло свыше 400 педагогов. Они прошли регистрацию в онлайн-режиме, программы и раздаточные материалы получили по Q.R.- коду.

В работе МЛИ по приглашению Института принимают очное участие Прокофьев Александр Александрович, д.п.н., к.ф.-м.н.,  зав кафедрой высшей математики НИУ «Московский институт электронной техники» (г.Москва),  Чернобай Елена Владимировна, д.п.н., профессор Института образования НИУ ВШЭ, советник руководителя Департамента образования (г. Москва), Новиков Максим Юрьевич, учитель информатики СОШ №145 г. Екатеринбурга Свердловской области, лауреат конкурса «Учитель года России-2018 г.»,  Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», соавтор предметной линии «Окружающий мир» УМК «Школа России», Ширинян Марина Витальевна, методист по иностранным языкам Центра  лингвистического образования издательства «Просвещение», (г.Москва), Степанова Марина Владимировна,  главный методист по иностранным языкам,  Пешкова Анна Вячеславовна, к.п.н.,  методист   по физике и астрономии, Демидов Борис Витальевич, ведущий методист по истории и обществознанию  корпорации « Российский учебник», (г.Москва).

В программе Международного Летнего Института:

  • актовые лекции ведущих ученых РФ и РС (Я)
  • стратегическая сессия для руководителей образовательных организаций республики «НПО: разработка механизмов реализации на школьном уровне»
  • фундаментальные и проблемные курсы повышения квалификации вплоть до 10 июня.
  • переподготовка руководителей и педагогических работников
  • командный турнир учителей пилотных школ проекта «Английский для всех»
  • семинар «Полилингвальные дошкольные образовательные организации»

24 июня пройдет Театральный понедельник в рамках совместного проекта Национальной библиотеки РС(Я) им. А.С. Пушкина, Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина и ИРОиПК «Литературно-театральный клуб».

25 июня состоится торжественная Церемония открытия Международного Летнего института, где педагогам  представится уникальная возможность послушать актовые лекции ведущих ученых, федеральных экспертов   России и Республики Саха (Якутия).

Впервые в рамках Международного Летнего института будет проведен республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагогический талант Арктики» среди учителей Арктической зоны улусов, где примут участие 19 педагогов из Жиганского, Эвено-Бытантайского, Момского, Верхоянского, Среднеколымского,  Булунского, Кобяйского  и других улусов.

Помимо этих мероприятий с 17 по 28 июня  будут предусмотрены методические семинары и мастер-классы учителя информатики СОШ №145 г. Екатеринбурга Свердловской области, лауреата конкурса «Учитель года России -2018 г.» Новикова Максима Юрьевича,  тотальный диктант в рамках проекта «Грамотность для всех» и квест-игра «Весь мир – театр» в историческом парке   «Россия – моя история».

Для педагогов различных категорий будут проведены более 20 проблемных курсов по темам Федеральных проектов РФ с использованием цифровых технологий, содержание которых направлено к результатам международного исследования PISA.

Как следует из программ и материалов сессий и семинаров, Международный Летний Институт, организуемый и проводимый ежегодно в течение двенадцати лет АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II», играет большую роль в профессиональном становлении целого поколения учителей.

Источник: Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК им. С.Н.Донского-II.
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