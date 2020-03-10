WorldSkills: Молодые кондитеры Якутии готовятся к отборочным соревнованиям
В специализированном центре компетенций, на базе Якутского технологического техникума сервиса имени Ю.А.Готовцева состоялись учебно-тренировочные сборы для юниора и молодого профессионала, а также экспертов-компатриотов по компетенции «Кондитерское дело».
Тренировка по компетенции организована в рамках подготовки к Отборочным соревнованиям для участия в финале VIII Национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые начнутся в 30 субъектах страны с 15 марта 2020 года. В сборную Якутии вошли 130 молодых профессионалов и 100 экспертов-компатриотов, которые были отобраны по итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) – 2019.
Для участников тренировки проводит международный эксперт WorldSkills ЛЕЛЕНКОВА Елена Николаевна и тренер Национальной сборной, медалист мирового чемпионата WorldSkills-2019 КРАСНОВ Евгений.
В течение трех дней под руководством опытных тренеров ребята и педагоги оттачивали навыки изготовления трёх видов шоколадных конфет: корпусные, нарезные с контрастными начинками, трюфели отсадные.
Кроме этого изучили техники работы с шоколадом при работе со скульптурой, прорабатывали технологические карты по модулям конкурсного задания.
Также был организован большой мастер-класс для педагогов профессиональных образовательных организаций по приготовлению холодных и горячих десертов.
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