23.02.2022
15:49
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Путешествия & Отдых

With ❤ from sky. Мир глазами якутского пилота… Красота 😍

Наслаждаемся красотой вместе с kolyaguliaev 😍😍😍

Фото: Из соцсетей
Источник: kolyaguliaev
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