29.06.2022
09:51
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Общество

WhatsApp ограничил работу для россиян с 28 июня

Для пользователей из России отключили опцию скачивания одной из версий приложения.

Предыстория: России объявили технический дефолт: как это отразится на жизни россиян.

WhatsApp ограничил работу в России с 28 июня. Россияне больше не могут скачать одну из версий приложения.

СМИ сообщают, что российские пользователи больше не могут скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера (WhatsApp Web). 

Во время попытки скачивания соединение сбрасывается, доступ к сайту пропадает.

Официальных комментариев от WhatsApp пока не поступало.

Пользователи также сообщают, что с использованием VPN, через IP-адрес другой страны, приложение установить всё-таки можно.

Фото: Сайт Рixabay
Источник: PrimaMedia. Новости России.

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