Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок

Компания Warner Bros., которая ранее приостановила прокат своих премьер в РФ, заявила о желании вернуться на российский рынок — сообщает URA.RU

В компании подчеркнули, что ежегодно Россия составляет 5% международных кассовых сборов.

Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс в разговоре с председателем мирового производства Legendary Entertainment Мэри Парент и режиссером Дени Вильневом выразил желание вернуть показы проектов компании в РФ. Однако он не смог назвать условия, при которых это должно произойти.

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