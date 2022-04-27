27.04.2022
14:49
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Экономика

Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок

Компания Warner Bros., которая ранее приостановила прокат своих премьер в РФ, заявила о желании вернуться на российский рынок — сообщает URA.RU

В компании подчеркнули, что ежегодно Россия составляет 5% международных кассовых сборов.

Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс в разговоре с председателем мирового производства Legendary Entertainment Мэри Парент и режиссером Дени Вильневом выразил желание вернуть показы проектов компании в РФ. Однако он не смог назвать условия, при которых это должно произойти.

Подробнее https://ura.news/news/1052548909

Фото: Getty Images
Источник: URA.RU
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