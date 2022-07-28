28.07.2022
16:21
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Происшествия

Взяточник из старой команды «Саханефтегазсбыта» вернул миллионы

По иску прокурора Республики Саха (Якутия) с бывшего главного инженера АО «Саханефтегазсбыт» в доход государства взыскана стоимость полученной им взятки в размере более 4,5 млн рублей- комментарий старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианны Рожиной

Прокурор Республики Саха (Якутия) обратился в Якутский городской суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных между взяткодателем и взяткополучателем
по передаче имущества и оказанию услуг имущественного характера на общую сумму более 4,5 млн руб.

Основанием для обращения в суд послужил вступивший в законную силу приговор суда в отношении бывшего главного инженера АО «Саханефтегазсбыт», которым он осужден к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере более 9,3 млн рублей за получение взятки от директора одной из коммерческих организаций в виде имущества и оказания услуг имущественного характера.

Взятка им получена за беспрепятственное подписание в будущем актов приемки выполненных коммерческой организацией работ по строительству нефтебазы, обеспечения перечислений ей непредусмотренных договором авансовых платежей.

Решением Якутского городского суда исковые требования прокурора республики удовлетворены в полном объеме.

Суд признал гражданско-правовой сделкой достигнутую между взяткодателем и взяткополучателем договоренность
о получении и передаче взятки, применил последствия недействительности ничтожной сделки и взыскал с взяткополучателя в доход Российской Федерации денежные средства в размере более 4,5 млн рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Фото: Официального телеграм-канала прокуратуры Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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