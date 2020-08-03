Взятки за бортовое питание на авиакомпании «Якутия» — уголовное дело

Фото с сайта Аэропорт Якутск

По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, начальник отдела акционерного общества «Авиакомпания «Якутия» подозревается в двух эпизодах взяточничества в крупном размере, сообщает сегодня News.Ykt.Ru.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в виде денег в крупном размере).

«По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемый, являясь должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями, акционерного общества «Авиакомпания «Якутия», контрольный пакет акций которого принадлежит Республике Саха (Якутия), дважды получал от представителя коммерческой организации взятки в общей сумме свыше 1,2 миллиона рублей за услуги по обеспечению выигрыша в конкурсе на право заключения договора оказания услуг авиакомпании по обеспечению бортовым питанием пассажиров и экипажей воздушных судов», — уточняется в сообщении.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

SakhaLife проверил данную информацию и она подтвердилась. Как сообщает наш источник в правоохранительных органах, по версии следствия, подозреваемый, имея доступ к конкурсной информации, заранее узнавал цены, предложенные другими участниками торгов, и сообщал о них аффилированным структурам, которые, владея информацией, предлагали цену, незначительно ниже других участников. Выиграв конкурс по поставке бортового питания, предприятие «благодарило» менеджера авиакомпании «Якутия» за его труды, считает следствие.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Якутии и Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте в Якутии.