Якутянин зарезал знакомого, празднуя 9 мая

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Мирного. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

Согласно материалам уголовного дела, 9 мая 2022 года компания из четырех человек распивала спиртные напитки в квартире присутствующей семейной пары. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, и гость прошел на кухню, где взял нож и, вернувшись в комнату, нанес три удара в грудную клетку и живот хозяина.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

С учетом данных о личности подозреваемого, наличии у него судимостей, асоциальным образом жизни, отсутствием работы следователь внес в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.