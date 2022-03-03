Взял чужой смартфон — получил срок в колонии

Судом установлено, что в декабре 2021 года Т., находясь в квартире в г. Якутске, действуя открыто и умышленно, без применения насилия, взял со стола смартфон стоимостью 8999 рублей, принадлежащий Х. Похищенным имуществом Т. впоследствии распорядился по своему усмотрению. Он был обвинен по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества), сообщается на сайте Якутского городского суда.

В судебном заседании подсудимый Т. от дачи показаний отказался. Т. согласился с предъявленным обвинением, признал свою вину в инкриминируемом преступлении полностью.

Суд пришел к выводу о назначении ему наказания в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.